(AGENPARL) – lun 18 aprile 2022 [IMF Country Reports](http://www.imf.org/external/pubs/cat/scr1_sp.aspx?s_year=1997&e_year=2012&brtype=default)

[Open in your browser](http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/15/Kenya-Technical-Assistance-Report-Further-Review-of-Rebased-GDP-Estimates-516703?cid=em-COM-123-44638)

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/15/Kenya-Technical-Assistance-Report-Further-Review-of-Rebased-GDP-Estimates-516703?cid=em-COM-123-44638

[Country Report No. 2022/123 : Kenya: Technical Assistance Report-Further Review of Rebased GDP Estimates](http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/15/Kenya-Technical-Assistance-Report-Further-Review-of-Rebased-GDP-Estimates-516703?cid=em-COM-123-44638)

APRIL 15, 2022

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/15/Kenya-Technical-Assistance-Report-Further-Review-of-Rebased-GDP-Estimates-516703?cid=em-COM-123-44638

A Technical Assistance (TA) mission was conducted in July 2021 to review the data sources and methods used to produce revised estimates of the Kenyan National Accounts (NA) for the period 2009–2019. The mission also provided guidance on producing a revision report to be published at the time of the release.

[READ MORE](http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/15/Kenya-Technical-Assistance-Report-Further-Review-of-Rebased-GDP-Estimates-516703?cid=em-COM-123-44638)

YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN:

[COUNTRY INFO](http://www.imf.org/en/Countries)

[IMF VIDEOS](http://www.imf.org/external/mmedia/index.aspx)

[DATA TOOL](https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD)

[NEWS AND INTERVIEWS](http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/home.aspx)

[IMF BLOG](https://blog-imfdirect.imf.org/)

[F&D MAGAZINE](https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/index.htm)

[EVENTS](https://www.imf.org/en/News/Seminars)

[PODCASTS](https://www.imf.org/en/News/Podcasts)

[NEWSLETTER](http://www.imf.org/newsletter)

FOLLOW US ON:

🔊 Listen to this