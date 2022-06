(AGENPARL) – ROMA mer 29 giugno 2022



Ottimo esordio per la Nazionale Under 18 maschile al Torneo Wevza che ha preso il via oggi a Pont-à-Mousson in Francia. Questa sera gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin hanno superato 3-0 (25-13, 25-16, 25-23) i pari età della Spagna.

L’Italia ha sempre condotto in vantaggio la partita, fatta eccezione per l’avvio del terzo set, quando gli avversari sono riusciti a imporre il proprio gioco. Recuperato lo svantaggio e operato il sorpasso, gli azzurrini sono tornati avanti nel punteggio e hanno conquistato agevolmente anche la terza frazione.

La Nazionale Under 18 tornerà in campo domani pomeriggio alle ore 14 per disputare il match contro la Germania.

DIRETTA – E’ possibile seguire tutte le partite in diretta streaming sul canale YouTube della Fédération Française de Volley (QUI).

ITALIA-SPAGNA 3-0 (25-13, 25-16, 25-23)

ITALIA: Selleri 3, Magliano 12, Filippelli 8, Barotto 11, Carpita 4, Miraglia 2; Morazzini (L), Bristot 5, Russello 1, Pozzebon, Agapitos 3, Bonisoli 1. All. Zanin.

SPAGNA: Casais 15, Villalba 5, Gonzalo 3, Morales 4, Montesdeoca 6, Espana; Marzo (L), Alomar, Lopez. Ne: Moreno, Borro. All. Osquera.

DURATA SET: 19’, 21’, 26’

ITALIA: 8 a, 17 bs, 4 mv, 19 et.

SPAGNA: 3 a, 11 bs, 5 mv, 25 et.

Fonte/Source: https://www.federvolley.it/news/wevza-gli-azzurrini-superano-la-spagna-3-0