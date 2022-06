(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 Volontariato: al Parco Bissuola in scena “Vol – ON” la festa per i 25 anni di attività del Cavv-Csv

Accendere il volontariato e diffondere la cultura della solidarietà. Con questo spirito il Cavv – Csv, Centro di volontariato della provincia di Venezia, ha dato il via ai festeggiamenti per i suoi primi venticinque anni di attività. Al parco della Bissuola, a Mestre, è andato in scena oggi, venerdì 24 giugno, “Vol – ON”, un festival che mette insieme cultura musicale, gastronomia e socialità. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è intervenuto l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

“Voglio esprimere il mio ringraziamento al presidente Mario Morandi e al Cavv-Csv per aver scelto Mestre come sede di questa iniziativa”, ha dichiarato Venturini. “Avete portato animazione, intrattenimento e divertimento e soprattutto avete dato ai cittadini la possibilità di incontrare le associazioni e di conoscere questo mondo che rende la nostra comunità ricca e coesa. Buon compleanno a voi per questo primo quarto di secolo di attività e grazie a tutti gli operatori. Voi che sempre, ma specie in questo periodo di pandemia, siete in prima fila a dare una mano a chiunque ne abbia bisogno. Testimonianza di una grande rete solidale che ci aiuta ad essere migliori”, ha concluso l’assessore.

Nel cartellone di “Vol – On” spettacoli dal vivo, giochi gonfiabili, food truck e intrattenimento per tutte le età, con la serata animata dalla musica di Boogaloo Robert, i Bengala Fire, finalisti dell’ultima edizione di X Factor.

La festa, hanno spiegato da Cavv-Csv, è l’occasione per portare i volontari nel cuore della città, per proporre intrattenimento ai cittadini, ma anche per ripercorrere la crescita del Centro di servizio in questi anni. Istituito nel 1997, il Cavv-Csv di Venezia è partito con una rete di 30 associazioni per arrivare oggi a 449 realtà aderenti. Di queste il 29% è operativo in ambito sociale, il 28% in quello sociosanitario, l’11% nell’educazione, il 7% si dedica all’ambito culturale e un altro 7% al soccorso e alla protezione civile. Infine il 5% è impegnato nella tutela e cultura e il 2%, con percentuali in crescita per una sensibilità che sta cambiando sulla tematica, si dedica all’ambiente.

“I circa mille volontari che il Cavv-Csv di Venezia metteva in rete nel 1997 oggi sono diventati 10.000″ hanno commentato il presidente Cavv-Csv Mario Morandi e la direttrice Ketty Poles. “È evidente quindi quanto il Centro sia riuscito a diventare un punto di riferimento per il mondo del volontariato e ora anche per il terzo settore, grazie a centinaia di progetti ideati e finanziati con l’obiettivo di colmare il vuoto nei servizi essenziali per i cittadini ma anche per riqualificare quartieri e rianimarli”.

Quello al parco Bissuola è il primo di una serie di eventi che il Cavv-Csv di Venezia organizzerà fino a fine anno anche in altri comuni della città metropolitana.

