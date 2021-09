VIBO VALENTIA Ci sarebbero altri tre sanitari che operano all’ospedale ‘Jazzolino’ di Vibo risultati infetti al Covid. Così dopo i medici positivi al Coronavirus sia al reparto di Pediatria che a quello di Anestesia e l’infermiera in servizio in Ostetricia si aggiungono i nuovi casi. I tre sanitari lavorerebbero tutti nel reparto di Rianimazione. E si registrerebbe anche un caso di positività tra i pazienti: una persona ricoverato in Cardiologia risulterebbe infetta al virus. Proprio per garantire la salubrità dello Jazzolino, la dirigenza dell’Azienda ospedaliera ha avviato la sanificazione dell’intera struttura. Mentre l’Azienda sanitaria provinciale si è attivata, avviando un screening a tappeto su tutto il personale. (News&Com)

