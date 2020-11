Usa, Il governatore del Maryland Larry Hogan, l’eroe anti-Trump, ha pagato i test di coronavirus difettosi dalla Corea del Sud

(AGENPARL) – Roma, 22 novembre 2020 – I test per il coronavirus ordinati dal governatore del Maryland Larry Hogan ad aprile dalla Corea del Sud si sono rivelati difettosi e non sono mai stati utilizzati.

I media hanno celebrato il governatore repubblicano del Maryland come un eroe ad aprile – e in contrasto con il presidente Donald Trump – dopo che ha ordinato al suo stato di acquistare 500.000 test per il coronavirus dalla Corea del Sud, accogliendo di persona all’aeroporto la consegna test.

On Saturday, First Lady Yumi Hogan and I stood on the tarmac at @BWI_Airport to welcome the first ever Korean Air passenger plane, carrying a very important payload of LabGun #COVID19 test kits which will give MD the capability of performing half a million coronavirus tests. pic.twitter.com/Elf0ADIRnJ — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) April 20, 2020

The most critical building block of our recovery plan for Maryland is the ability to do widespread testing. The incredible success of this operation has not only put us on track to achieve that goal, but it will literally help save the lives of thousands of Marylanders. — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) April 20, 2020

Il New York Times ha riferito che Hogan aveva deciso di agire dopo essere stato “deluso” dalla presunta mancanza di progressi nei test da parte dell’amministrazione Trump.

Hogan ha anche goduto di una brillante copertura da NPR.

L’Associated Press ha salutato la moglie, nata in Corea del Sud, come una “rock star” per il ruolo che ha svolto nell’assicurare i test.

Ma in seguito è emerso che i test non venivano utilizzati e che Hogan aveva pagato per gli stessi test che i produttori statunitensi offrivano per il 20-30% in meno.

Venerdì, il Washington Post ha riferito che i test sono stati un fallimento e che Hogan ha cercato di nascondere:

«Il governatore del Maryland Larry Hogan (R) ha speso 9,46 milioni di dollari in finanziamenti statali per importare 500.000 test per il coronavirus dalla Corea del Sud che si sono rivelati difettosi e non sono stati utilizzati, come dimostrano le e-mail, i documenti e le interviste.

Quando è diventato chiaro che i tanto propagandati test non potevano aiutare a rilevare quali residenti del Maryland avevano contratto il nuovo coronavirus, l’amministrazione Hogan ha tranquillamente pagato alla stessa società sudcoreana $ 2,5 milioni per 500.000 test sostitutivi.

…

Hogan e i suoi massimi funzionari della sanità e degli appalti hanno nascosto i difetti dei test al legislatore, alle autorità di spesa statali e al pubblico, secondo una revisione di testimonianze pubbliche e centinaia di pagine di e-mail e altri documenti».

Hogan continua a essere trattato come un ostacolo repubblicano a Trump, dicendo domenica alla CNN di essere “ostacolato” dal presidente:

“We’re beginning to look like a banana republic,” Maryland Gov. Larry Hogan says on CNN about Trump seeking to overturn the election. “Frankly I’m embarrassed more people aren’t speaking up.” — Igor Bobic (@igorbobic) November 22, 2020

