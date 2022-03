(AGENPARL) – Roma, 20 marzo 2022 – Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il dottor Anthony Fauci, ha dichiarato domenica su “This Week” della ABC che nuove varianti di COVID potrebbero indurre l’America a ripristinare alcune restrizioni.

Discutendo della nuova variante BA.2 di COVID, Fauci ha affermato: “Ha un grado di vantaggio di trasmissione rispetto all’Omicron originale. Non un vantaggio multiplo. È dal 50 al 60% circa più trasmissibile. Significa nel tempo. Potrebbe subentrare come variante dominante. In tutto il mondo, è circa l’80% più, l’85% dell’isolato. Negli Stati Uniti è ancora intorno al 30%”.

Il conduttore George Stephanopoulos ha dichiarato: “Abbiamo assistito all’allentamento delle restrizioni in tutto il paese. Qualche motivo per invertirlo?”

Fauci disse: «Non credo, George, non adesso. Non ci vedo rientrare in nessun tipo di restrizione molto rigorosa. Devi avere la flessibilità. Ricorda quando il CDC è uscito con la modifica delle loro metriche che ha portato alle linee guida su quali regioni o contee del paese dovrebbero avere il mascheramento al chiuso, hanno chiarito mentre ritiri le restrizioni se vediamo un aumento significativo, in particolare uno ciò potrebbe comportare un aumento dei ricoveri, dobbiamo essere preparati a fare una svolta e forse ripristinare alcune di queste restrizioni”.