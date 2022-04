(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Buonasera, inoltrando anche a voi i nostri migliori auguri per una serena Pasqua, vi segnaliamo il comunicato augurale del Sindaco a tutti i cittadini di Marino.

Di fronte al difficile momento che il mondo sta attraversando con gli occhi puntati al conflitto tra Russia e Ucraina, l’arrivo del periodo pasquale rappresenta un momento di calore umano che ci dà la forza per guardare con speranza al domani, al futuro dei nostri figli.

Al contempo però c’è chi questa breve pausa non potrà averla e vivrà questi giorni nell’orrore della guerra, piangendo chi non c’è più o fuggendo come può con il terrore negli occhi di chi ha visto troppe morti.

“Per vivere davvero insieme questa Santa Pasqua, dobbiamo unirci in un abbraccio di solidarietà verso chi ha più bisogno – ha sottolineato il Sindaco Stefano Cecchi che ha poi ribadito – Dobbiamo ricordare che nonostante le misure restrittive siano state ridimensionate, non abbiamo ancora lasciato alle spalle definitivamente la pandemia. Occorre non abbassare la guardia e osservare, soprattutto in questi giorni che vivremo in famiglia e con gli amici, le raccomandazioni sanitarie e di buon senso utili a tutelare noi e gli altri. Voglio ringraziare quanti in questi giorni continueranno a lavorare per garantire i servizi essenziali, le forze dell’ordine, i sanitari e quanti si stanno adoperando per consegnare gli aiuti necessari alla popolazione ucraina.

Con un sincero augurio di pace e speranza, a tutti voi e alle vostre famiglie, Buona Pasqua!”.

