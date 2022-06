(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://studioesseci.musvc2.net/e/r?q=Pq%3d8zPrI_xwUp_97_tqYv_46_xwUp_8BcUgWdZ.s7kB1LeBoApJ.iKo_HWyR_RlB_tqYv_46xJn.1yLz_HWyR_Rl_NSsV_Yh6n9_tqYv_54tR_rP4_NSsV_YcZsA_tqYv_54xT-g1_xwUp_90sM1T877-_NSsV_Yc_HWyR_Sj98-Que.._tqYv_4V4_NSsV_YfF2_NSsV_X8_HWyR_RBT_tqYv_54vL_tqYv_4Vw_W9Vn773_xwUp_973_HWyR_RBT_tqYv_54vR_tqYv_4Vl_NSsV_XhY0A_tqYv_547JxnIrO%263%3d7a3Q87c1gf%26f%3dC1Ox38.JgJ%26oO%3d9QA%26H%3d3%26D%3d0b0%26E%3d7d7SE%26P%3d-3X0Y9TBc7W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

A Agenparl

TEFAF Maastricht

MECC, Maastricht, Paesi Bassi

TEFAF.com

25 – 30 giugno, 2022

Un primo sguardo a TEFAF Maastricht 2022

(Le immagini si possono scaricare cliccando [QUI](https://studioesseci.musvc2.net/e/t?q=8%3dGYIVHd%264%3dV%264%3dXNc%265%3dUPZIc%26C%3d6q5sC0N8N_8uku_I5_0vit_JA_8uku_H0E0.0F_0vit_JA0-uyDnG4YgPQ%269%3d3OAQsV.600%26CA%3dbGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))

Amsterdam, Paesi Bassi (8 giugno 2022) – The European Fine Art Foundation (TEFAF) ha diffuso oggi una selezione speciale di 16 opere che saranno in mostra a TEFAF Maastricht, prevista dal 25 al 30 giugno, con anteprima per collezionisti – solo su invito – il 24 giugno e fino alle ore 14 del 25 giugno. Questo primo sguardo alla Fiera dimostra quanto TEFAF Maastricht costituisca una destinazione dal fascino senza pari per collezionisti privati e istituzionali. Quest’anno, la Fiera festeggia la sua trentacinquesima edizione.

Nessuna fiera riunisce sotto lo stesso tetto la stessa qualità, varietà e ricercatezza di opere. TEFAF Maastricht vedrà la partecipazione di 242 galleristi, di cui 215 già precedentemente alla Fiera, 21 che esporranno per la prima volta, e 6 che prenderanno parte a TEFAF Showcase. Gli espositori rappresenteranno in totale ben 20 nazioni diverse.

Ancora una volta, TEFAF Maastricht offrirà a collezionisti, curatori di museo, professionisti e appassionati l’opportunità di entrare in contatto con 7000 anni di storia dell’arte nella cornice della città di Maastricht.

Per le informazioni utili su TEFAF Maastricht, visitare www.TEFAF.com.

I membri della stampa possono richiedere l’accesso alla giornata di anteprima del 24 giugno e gli accrediti [qui](https://studioesseci.musvc2.net/e/t?q=8%3dBXHVCc%263%3dV%26y%3dWMc%26z%3dTOZDb%26B%3dC5M7N_3tju_D4_9vds_IA_3tju_C9ADnDvO4.MvAl9.tJx_Khxa_UwOp9rA_3tju_C9i0rB0O34ADzG_9vds_IAp6l4rOvI5_Khxa_UwK380N-l6tMp7zOlMzJy%267%3d4P4OtW.y8A%26D4%3dZHZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Nota per i giornalisti: le opere d’arte contenute in questa selezione non hanno ancora terminato il processo di vetting.

LE OPERE SELEZIONATE

[Image]

Frans Pourbus the Younger

Vincenzo Gonzaga, Duca di Mantova (1562 – 1612)

Olio su tela

77,5 x 61 cm (30.5 x 24 in.)

Presentato da The Weiss Gallery, Londra

Questo ritratto dimostra il magistrale realismo tipico del fiammingo Frans Pourbus II. Qui l’artista – probabilmente il ritrattista di corte più popolare dell’Europa occidentale nei primi decenni del XVII secolo – raffigura il suo maggiore mecenate, il Duca di Mantova Vincenzo Gonzaga, in uno stile imperiale adatto a un venerato principe europeo.

[Image]

Ferdinand Barbedienne (1810 – 1892); progetto attribuito a Édouard Lièvre (1828 – 1886)

Tavolo patinato ‘Japonisme’

Circa 1870

Smalto cinese; bronzo dorato e patinato

89 x 87 x 56 cm (35 x 34 x 22 in.)

Presentato da Adrian Alan Ltd

Questo raro e importante tavolo personifica la moda per lo stile giapponese e cinese che travolse Parigi a metà del XIX secolo, ispirata dal Museo cinese al Castello di Fontainebleau dell’Imperatrice Eugenia e dall’apertura del commercio con il Giappone.

[Image]

André Sornay (1902 – 2000)

Due poltrone a ponte

Circa 1937

Mogano massiccio, chiodi in ottone e mogano, finiture in ottone

85,1 x 55,1 x 59,9 cm (33.5 x 21.7 x 23.6 in.)

Presentate da Alain Marcelpoil

Questa collezione vinse la medaglia di bronzo all’Esposizione internazionale Arts et techniques de la vie moderne del 1937.

[Image]

Pietro Papi

Coppia di anfore istoriate

XVII secolo

Maiolica

80 cm (31.5 in.)

Presentata da Alberto Di Castro.

Copyright: Antichità Alberto Di Castro

Due anfore inedite, firmate e datate “NELLA BOTEGA DEL PAPI L’ANNO 1670 IN URBANIA”. Si tratta di un’importante aggiunta al campo della produzione della maiolica del XVII secolo, nonché la prima opera, in ordine cronologico, attribuibile a Pietro Papi.

[Image]

Dea greca sul trono, Tebe

Circa 540-20 a.C.

Terracotta

22,5 cm (8.9 in.)

Presentata da Charles Ede

Questa raffinatissima statuetta policroma raffigurante una dea seduta appartenne al tenente generale Pitt Rivers (1827 – 1900), noto collezionista.

[Image]

Luca Giordano (1634 – 1705)

Il Trionfo di Galatea

Circa 1675

Olio su tela in pregiata cornice di pino, probabilmente veneziana

251 x 302 cm (98.8 x 118.8 in.)

Presentato da Colnaghi

Copyright: © Colnaghi

Recentemente scoperto, questo Trionfo di Galatea di Luca Giordano proviene da una collezione privata nobiliare veneziana e rappresenta una magnifica aggiunta al corpus finora noto dell’artista.

[Image]

Statuetta Bari

1840-80

Legno

42,5 cm (16.7 in.)

Presentata da Bernard de Grunne

Copyright: Frédéric Dehaen

Un’eccezionale opera figurativa, finemente scolpita, proveniente dal Sudan del Sud.

[Image]

Maestro dell’incoronazione di Carlo VI e suo collaboratore

Storia Antica fino a Cesare e Fatti dei Romani

Circa 1370-80

Manoscritto miniato a tempera, inchiostro e oro su pergamena

40 x 28,5 cm (15.7 x 11.2 in.); 2 volumi. 347 (194 – 153) pagine

Presentato da Dr. Jörn Günther Rare Books AG

Copyright: tutte le immagini sono di proprietà di Dr. Jörn Günther Rare Books

Con 76 miniature a colonna e due frontespizi a mezza pagina, quest’opera è degna di un re e potrebbe proprio essere stata destinata a un monarca. La disposizione del testo e lo stile della decorazione richiamano fortemente le grandi opere storiche scritte e illustrate per il Re Carlo V.

[Image]

Giovanna Garzoni (1600-70)

La Vergine della Seggiola

Tempera e oro su pergamena

23,5 x 23,5 cm (9.3 x 9.3 in.)

Presentata da Rob Smeets Gallery

Una delicata raffigurazione, splendidamente dipinta, della Vergine con Bambino, eseguita da una delle principali pittrici antiche italiane e racchiusa in un’imponente cornice.

[Image]

Henry Moore (1898 – 1986)

Maquette di mamma e bambino con mela

Bronzo

21,5 x 9,5 x 11,5 cm (8.5 x 3.8 x 4.6 in.)

Presentata da Van de Weghe

Copyright Van de Weghe

Una delle opere più illustrative di Henry Moore, precedentemente parte della collezione del Museum of Modern Art di New York.

[Image]

Georg Baurath

Coppa a forma di gallo detta ‘Schutzenfestprize’

Argento parzialmente dorato

15,3 x 15,5 cm (6 x 6.2 in.)

Presentata da Galerie Kugel

Copyright Guillaume Benoit

Questa coppa era il primo premio di uno Schützenfest, un festival di tiro tenutosi nel 1601 a Stulweissenburg o Székesfehérvar, Ungheria centrale. L’evento si verificò poco dopo che la città era stata liberata dai Turchi Ottomani per mano di Giulio Cesare Russo (1559 – 1619), detto Lorenzo da Brindisi, francescano cattolico successivamente canonizzato.

[Image]

Francis Picabia (1879 – 1953)

Senza titolo (La Magia del Caso)

Olio su cartone montato su pannello

104,5 x 74,5 cm (41.2 x 29.4 in.)

Presentato da David Lévy & Associés

Copyright: Galerie David Lévy

Il surrealismo continua a destare un forte interesse tra i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo, e questa opera di grandi dimensioni di Picabia attirerà sicuramente molta attenzione alla Fiera.

[Image]

Thomas Gainsborough, R.A. (1727-88)

Paesaggio Boscoso con Buoi e Capre

Gessetto bianco e nero sfumato su carta patinata, con supporto

22,9 x 29,4 cm (9 x 11.5 in.)

Presentato da Stephen Ongpin Fine Art

I disegni di paesaggi rappresentano oltre il 75% di quelli realizzati da Gainsborough e includono alcune delle sue migliori opere. Questo disegno finito, dalla notevole ricchezza cromatica, potrebbe risalire alla fine degli anni Sessanta del XVIII secolo o all’inizio dei Settanta, quando l’artista viveva e lavorava a Bath.

[Image]

Vik Muniz (b.1961)

Demoiselles d’Avignon, Pablo Picasso (Surfaces)

Tecnica mista

152,4 x 144,8 cm (60 x 57 in.)

Presentato da Ben Brown Fine Arts

Copyright dell’artista, per gentile concessione di Ben Brown Fine Arts

Questa è una delle opere più contemporanee esposte quest’anno a TEFAF Maastricht, una rivisitazione accattivante e a tutto tondo del capolavoro di Pablo Picasso.

[Image]

Jean Royère (1902-81)

Lampade da terra ‘Persane’

Acciaio dorato

183 x 70 cm (72 x 27.5 in.)

Presentate da Galerie Lefebvre

Queste due lampade caratteristiche, dallo stile quasi gotico, furono esposte nel 1954 alla Fiera delle arti domestiche di Parigi.

[Image]

Buddha Sakyamuni

Prima metà del XV secolo

Bronzo

106 cm (41.7 in.)

Presentata da Marcel Nies Oriental Art

Le raffigurazioni a grandezza naturale di Buddha risalenti al regno Sukhothai sono estremamente rare nelle collezioni occidentali, specie di qualità e condizioni tanto buone. Le botteghe del regno Sukhothai aggiornarono interamente il canone dell’arte buddista, facendo adottare alle caratteristiche dell’iconografia buddista classica una presentazione ideale del Buddha, l’essere sovrumano.

TEFAF

TEFAF è una fondazione no profit che sostiene l’esperienza e la varietà della comunità globale dell’arte, come dimostrano gli espositori selezionati per le sue due Fiere annuali di Maastricht e New York. TEFAF si pone come guida esperta per i collezionisti privati e istituzionali del mercato globale dell’arte, ispirando appassionati e compratori d’arte di tutto il mondo.

TEFAF Maastricht

TEFAF Maastricht è ampiamente riconosciuta come la fiera d’arte, antiquariato e design più importante del mondo. Con oltre 280 espositori di spicco provenienti da più di 20 nazioni, TEFAF Maastricht è la vetrina delle opere d’arte più prestigiose disponibili ogni anno sul mercato. Oltre alle sezioni tradizionali come dipinti degli Antichi Maestri, antichità e opere classiche, che interessano circa metà della Fiera, propone ai visitatori anche arte moderna e contemporanea, fotografia, gioielleria, design del XX secolo e opere su carta.

TEFAF New York

TEFAF New York è stata fondata all’inizio del 2016, originariamente sotto forma di due fiere d’arte ospitate ogni anno a Park Avenue Armory: TEFAF New York Fall e TEFAF New York Spring. Oggi, TEFAF New York è un unico evento annuale che unisce arte moderna e contemporanea, gioielleria, antichità e design, grazie alla partecipazione di circa 90 dei maggiori galleristi di tutto il mondo. Tom Postma Design, noto per il suo lavoro innovativo per i più importanti musei, gallerie e fiere d’arte, ha progettato per la Fiera un design che interagisce con lo straordinario spazio che la ospita, aggiungendo un tocco al tempo stesso leggero e contemporaneo. Gli stand degli espositori si snodano lungo l’iconico edificio dell’Armory, abbracciando la Wade Thompson Drill Hall e raggiungendo le sale al primo e secondo piano dedicate alle ricostruzioni storiche, così da creare una Fiera dall’impatto e spessore senza precedenti per la città di New York.

