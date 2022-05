(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 UE, MELONI: SECONDO UNO STUDIO LA CRESCITA DI FDI SAREBBE UNO SCENARIO PREOCCUPANTE, BASTA DELIRI IDEOLOGICI PAGATI CON I SOLDI PUBBLICI

“L’Europa è sempre sul pezzo. Il conflitto in Ucraina apre una crisi economica devastante, tra rincari e carenza di materie di prime. Qual è la risposta del Parlamento europeo? La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari Interni ha finanziato uno studio sul “rischio penetrazione nelle Istituzioni da parte dei partiti di estrema destra”. Lo studio inserisce Fratelli d’Italia nella lista nera: “la crescita elettorale di Fdi sarebbe uno scenario preoccupante”. Deliri ideologici pagati con i soldi pubblici. Basta con questa Europa sempre più prona al mainstream e distante anni luce dagli interessi dei cittadini”.

E’ quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito alla notizia di uno studio commissionato dal Parlamento europeo sull’estremismo di destra in Europa.

Roma, 22 maggio 2022

