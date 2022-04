(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Ue, Lancini/Lizzi (Lega), interrogazione a Ue su ricadute sanzioni su politica energetica europea

“Mettere in condizione gli Stati di attivare le migliori misure possibili per tutelare cittadini e imprese”

Strasburgo, 6 apr – “Quali ricadute avranno le diverse sanzioni promosse dall’Ue avranno sulla politica energetica europea? Come risposta all’inaccettabile invasione russa, l’Europa ha studiato e adottato diversi pacchetti e tipologie di sanzioni. Alla luce anche delle possibili nuove misure in discussione e preparazione, abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere di fornire urgentemente una valutazione globale sulle possibili ricadute di tali misure nel loro complesso sulla politica energetica europea, al fine di mettere in condizione gli Stati membri di attivare le migliori misure possibili finalizzate alla tutela dei cittadini e del tessuto produttivo europeo in questo grave contesto di crisi internazionale ed energetica. Serve il massimo impegno da parte di tutti, affinché i costi di queste misure non finiscano sulle spalle di imprese e cittadini, già in difficoltà”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Danilo Oscar Lancini ed Elena Lizzi, firmatari dell’interrogazione alla Commissione europea.

