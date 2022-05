(AGENPARL) – Roma, 28 mag 2022 – I colloqui e le trattative di oggi fra Putin, Macron e Scholz, fra Mosca, Parigi e Berlino, sono stati un segnale importante e positivo, sono stati la migliore risposta a una sinistra italiana guerrafondaia che riesce solo a parlare di armi e di guerra, attaccando chi lavora per la pace e il disarmo.

Dispiaciuta che l’Italia non sia stata coinvolta in questi importanti colloqui, la Lega continua a lavorare ad ogni livello per un cessate il fuoco che porti alla fine del conflitto.

Dialogare con Putin per fermare la guerra non è un diritto, ma dovrebbe essere un Dovere di tutti. Così fonti della Lega.

