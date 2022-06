(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 Lussemburgo, 1 giugno 2022

Sentenza del Tribunale nella causa T-723/20 | Prigozhin / Consiglio

Il Tribunale conferma le misure restrittive adottate dal Consiglio

nei confronti dell’imprenditore russo Yevgeniy Viktorovich

Prigozhin, in considerazione della situazione in Libia

A seguito delle gravi violazioni dei diritti umani in Libia, nell’ottobre 2020 il Consiglio dell’Unione europea

ha adottato misure restrittive nei confronti di Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, un imprenditore russo che

intrattiene relazioni strette con il gruppo Wagner, coinvolto in operazioni militari in tale Stato. La decisione

è stata prorogata nel luglio 2021. Le misure in parola consistono nel congelamento di fondi delle persone

che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia.

Il sig. Prigozhin ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare tali decisioni, facendo valere in

particolare una violazione dell’obbligo di motivazione delle decisioni di cui trattasi, l’inammissibilità delle

prove addotte, l’errata valutazione dei fatti, lo sviamento di potere e la violazione dei suoi diritti

fondamentali.

Nella sentenza odierna, il Tribunale respinge la domanda e conferma le decisioni del Consiglio del

2020 e del 2021.

Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione degli atti adottati dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione

comporta che il loro testo deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore

dell’atto e deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi ed al contesto nel quale è stato

adottato.

Nel caso di specie, la motivazione del Consiglio contiene l’indicazione della base giuridica delle misure

adottate e del contesto generale in cui le stesse si inseriscono. Pertanto, consente di individuare le ragioni

specifiche e concrete per cui ritiene che il richiedente debba essere sottoposto alle misure restrittive in

questione.

Per quanto riguarda l’inammissibilità delle prove prodotte, il Tribunale constata che il fascicolo probatorio,

sulla base del quale sono state adottate le decisioni, conteneva estratti del rapporto del Segretario

Generale delle Nazioni Unite e di articoli di stampa provenienti da varie fonti, quali agenzie di stampa e

media, tutte accessibili al pubblico. In aggiunta, gli elementi provenienti dalla stampa si basano altresì, in

taluni casi, su fotografie e testimonianze, oltre a citare le proprie fonti.

Ne consegue che in assenza di elementi nel fascicolo, tali da rimettere in discussione l’attendibilità delle

fonti utilizzate dal Consiglio, le stesse vanno riconosciute come ragionevoli e affidabili e quindi come dotate

di un certo valore probatorio.

Per quanto riguarda l’asserita errata valutazione dei fatti, il Tribunale constata che i documenti prodotti

consentono di identificare il gruppo Wagner e contengono informazioni precise e concordanti sulle attività

di detto gruppo che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità in Libia.

Inoltre, tenuto conto del contesto, il fascicolo probatorio contiene elementi concreti, precisi e concordanti

che dimostrano le strette e molteplici relazioni intrattenute dal sig. Prigozhin con il gruppo Wagner.

In aggiunta, un rapporto di esperti sulla Libia 1 conferma l’esistenza del gruppo Wagner e le sue aree di

intervento e di operazione, che includono Ucraina, Siria, Libia e Repubblica Centrafricana. Il rapporto

afferma che il gruppo Wagner era presente in Libia dall’ottobre 2018 e, inizialmente, era stato inviato per

fornire assistenza tecnica nella riparazione e manutenzione di veicoli blindati. Il rapporto afferma altresì

che le informazioni verificabili e liberamente disponibili sull’organizzazione, la struttura e i compiti operativi

di queste forze e sulle vittime sono limitate.

Per quanto riguarda l’asserito sviamento di potere, il Tribunale ricorda che un atto è viziato da sviamento

di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato per fini

diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito al suo autore o allo scopo di eludere una

procedura appositamente prevista dai trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie. Nella

fattispecie, nessun elemento corrobora l’idea che la procedura che ha portato all’adozione di tali atti sia

stata intrapresa per raggiungere obiettivi diversi da quelli per cui il potere di cui trattasi è stato conferito.

Per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti della difesa e del diritto a un’effettiva tutela

giurisdizionale, il Tribunale constata che la decisione d’inserimento iniziale negli elenchi delle persone

sottoposte alle misure e gli elementi del fascicolo probatorio sono stati comunicati al sig. Prigozhin, che ha

successivamente potuto presentare osservazioni che sono state esaminate dal Consiglio. Per quanto

riguarda il mantenimento dell’inserimento nell’elenco, esso si basa sugli stessi motivi dell’inserimento

iniziale.

Per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto di proprietà nonché quella del libero esercizio delle sue

attività professionali e della sua libertà di movimento, il Tribunale ricorda che qualsiasi misura restrittiva

economica o finanziaria comporta, per definizione, effetti che incidono sui diritti di proprietà e sul libero

esercizio delle attività professionali della persona o dell’entità da essa interessata, causando pertanto

pregiudizi a quest’ultima. Sebbene il rispetto dei diritti fondamentali costituisca una condizione di

legittimità degli atti dell’Unione, essi vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Possono essere

apportate restrizioni dell’esercizio di tali diritti purché rispondano effettivamente a riconosciute finalità di

interesse generale perseguite dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento

sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della

sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al

diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono

investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene

annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento

dell’atto.

Il rapporto finale S/2021/229 dell’8 marzo 2021 del gruppo di esperti sulla Libia, presentato in conformità alla risoluzione 1973 (2011) e

indirizzato al presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

