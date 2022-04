(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Trasporti, Salini (Fi-Ppe): gas e carburanti alternativi soluzione ponte indispensabile per transizione all’elettrico

Bruxelles, 19 aprile – «La crisi provocata dall’aggressione militare del regime di Mosca all’Ucraina impone all’Europa una road map immediatamente percorribile che consenta di eliminare rapidamente le importazioni di gas dalla Russia. Per raggiungere l’autonomia nel settore del gas è necessario diversificare le fonti di energia, dotandosi di infrastrutture europee all’altezza della sfida, infrastrutture che ci consentiranno di centrare anche agli obiettivi proposti per l’elettrico nei trasporti. E’ infatti importante mantenere un’impostazione votata alla neutralità tecnologica: come Partito Popolare Europeo, la nostra preoccupazione è di non condannare a morte anzitempo il motore a combustione interna in quanto con i carburanti alternativi può garantire la sostenibilità della transizione a fonti meno inquinanti. E’ inoltre importante considerare come soluzione ponte il gas naturale liquefatto, estendendo la garanzia di investimenti infrastrutturali al settore, così da arrivare preparati anche alla sfida dell’idrogeno, che si avvarrà della medesima rete di approvvigionamento». E’ quanto dichiara l’eurodeputato Fi Massimiliano Salini nel suo intervento oggi in Commissione Trasporti, all’avvio della discussione sul regolamento per un’infrastruttura dei combustibili alternativi (Afir), di cui l’europarlamentare è relatore Ppe.

Sebastiano CHIALASTRI

Anna GERARDI

Press and Communications – Italian Press

EPP Group in the European Parliament

🔊 Listen to this