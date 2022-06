(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Trasporti, Merci e logistica al centro della Tavola Rotonda organizzata dalla Fit-Cisl mercoledì a Roma

Roma 14 giugno – L’evento dal titolo “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: per merci e logistica potrebbe essere l’ultimo treno”, si terrà domani mercoledì 15 giugno presso l’Auditorium Donat-Cattin alle 9.30. Sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito http://fitcisl.org

Ad introdurre i lavori i Segretari nazionali Fit-Cisl Gaetano Riccio e Maurizio Diamante. Chiuderà i lavori il Segretario generale del sindacato cislino Salvatore Pellecchia.

L’obiettivo, in linea con il Green Deal prefissato dall’Agenda 2030, è riformare il settore della logistica, trasferendo, sulle percorrenze superiori a 300 chilometri, il 30% del trasporto merci su strada verso altri vettori come ferrovia o vie navigabili. Obiettivo intermedio che si inserisce nella strategia di lungo termine per l’abbattimento 60% delle emissioni di gas serra entro il 2050.

“Assieme a una serie di stakeholder – si legge in una nota della Fit-Cisl – quali rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche, delle imprese ferroviarie, dei terminalisti e dei porti, vogliamo verificare lo stato dell’arte e individuare le azioni da mettere in campo per favorire il raggiungimento di quanto necessario per rispettare l’ambiente e riformare il sistema europeo della mobilità di merci e persone, coniugando benessere della collettività e servizi efficienti”.

Interverranno: Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Mercitalia Logistics; Giuseppe Acquaro, amministratore delegato di Terminali Italia Federico Pittaluga, amministratore delegato di Medway Italia srl; Oliviero Giannotti, Segretario generale di Assoporti; Mauro Bonaretti, capo Dipartimento per la Mobilità sostenibile del ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile; Raffaella Paita, Presidente IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

🔊 Listen to this