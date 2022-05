(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 TRASPORTI. BELLOMO (LEGA): CONSENSO TRASVERSALE A PDL LEGA SU SICUREZZA USO MONOPATTINI

“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono essere assicurati per responsabilità civile verso terzi, mentre tutti i conducenti hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. E’ quanto prevede la proposta di legge al Parlamento, approvata in V Commissione, che ho presentato insieme ai colleghi della Lega. Sono certo che anche nell’Aula consiliare troverà larghissimo consenso trasversale. I mezzi della nuova micromobilità, che in Italia ammontano a circa 200mila unità, rappresentano un rischio reale per la sicurezza di chi li usa e per quella degli altri. Gli incidenti mortali dal 2020 ad oggi sono stati 18, senza dimenticare il gran numero di persone ferite. Cifre che impongono norme sempre più incisive a tutela di chi il danno lo provoca, ma soprattutto di chi, direttamente o indirettamente, lo subisce. Le modifiche apportate dal Parlamento, che hanno colmato alcune lacune, ancora non bastano. Un uso massivo di micro mezzi individuali sarà pure lo scenario futuro della mobilità urbana, ma questo non può avvenire in assenza di regole e di totale sicurezza per tutti. Esiste la libertà di circolare con un mezzo elettrico, magari senza sfrecciare e zigzagare come in una gara di gincana, ma anche quella di passeggiare a piedi, in tranquillità e senza correre rischi per la propria salute. Come sempre, il proprio diritto non può avere un solo senso di marcia. Anche se si usa un monopattino”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia

RispondiInoltra

🔊 Listen to this