(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Totem Punto Sì anche nella Casa della Salute D’Annunzio e al presidio Canova

Tante operazioni on line da gestire in autonomia grazie allo sportello automatizzato

Scritto da Paola Baroni, giovedì 9 giugno 2022

Firenze – E’ attivo già da qualche giorno alla Casa della Salute D’Annunzio (viale D’Annunzio 29) e al presidio Canova (via Chiusi 4/2) Totem punto Sì, lo sportello automatizzato che consente di accedere ai servizi on line con la propria carta sanitaria elettronica attivata. In modo rapido e semplice presso lo sportello è possibile eseguire una serie di operazioni fra cui anche la funzione di stampa del Green Pass. Per alcuni servizi potrebbe essere richiesto l’inserimento del Pin che è stato consegnato al momento dell’attivazione della Carta sanitaria.

I nuovi Totem a D’Annunzio e a Canova si aggiungono agli sportelli automatizzati presenti nelle altre strutture fiorentine. La rete dei front office risulta così alleggerita, grazie all’integrazione con un sistema che offre ai cittadini la possibilità di gestire in modo autonomo numerose operazioni.

Questi i servizi già in funzione presso le strutture fiorentine D’Annunzio e Canova: la stampa di referti di laboratorio delle analisi del sangue effettuate presso le strutture del Sistema sanitario regionale; la stampa dell’attestato di esenzione dal ticket per reddito; la registrazione dell’autocertificazione dell’esenzione dal ticket per reddito; la stampa del libretto vaccinale con il dettaglio delle vaccinazioni effettuate dal cittadino; la scelta del medico di famiglia; l’attivazione App Toscana Salute, il servizio rilascia una stampa con un QR Code che consente di associare un’identità digitale al proprio dispositivo mobile.

Paola Baroni

Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze

www.uslcentro.toscana.it

🔊 Listen to this