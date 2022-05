(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 il periodico di

Ha preso il via lo scorso lunedì 2

maggio la nuova pianificazione

pubblicitaria dell

aggregatore delle

radio italiane, con spot trasmessi

per la prima volta in contempora-

nea sulle 130 emittenti radiofoni-

che locali e nazionali iscritte a

Radioplayer.

Ogni giorno 35 milioni di italiani

ascoltano la radio in auto, tramite

Fm e Dab; in tv, scegliendo i cana-

li delle proprie emittenti preferite;

tramite smart speaker; mediante i

podcast (quindi on demand, senza

vincoli temporali). Inoltre, c

è chi

ascolta la radio in streaming, da

pc, su tablet o smartphone, attra-

verso l

app della propria emittente

preferita o tramite Radioplayer,

app ufficiale delle radio italiane.

Radioplayer è il servizio di Player

Editori Radio s.r.l., che offre agli

utenti l

accesso a tutta l

offerta

digitale delle emittenti radiofoniche

italiane iscritte: in un

unica app,

compatibile con tutti i sistemi ope-

rativi e disponibile su tutte le piat-

taforme dotate di connessione

internet, oltre 130 radio locali e

nazionali, e i relativi contenuti on

demand (podcast).

App è già attiva per Smartphone

e Tablet (Apple iOS, Google An-

droid, Samsung, Huawei), Smar-

thome (Amazon Alexa, Google

Home, Bose, Sonos, Amazon Fire

Stick), Smart TV (Android TV,

Apple TV e presto su Samsung e

LG) e Smartwatch (Apple Watch).

Radioplayer Italia fa parte di Ra-

dioplayer Worldwide, una realtà

presente in 14 Paesi: Austria, Bel-

gio, Canada, Danimarca, Francia,

Germania, Gran Bretagna, Irlanda,

Italia, Norvegia, Olanda, Spagna,

Svezia e Svizzera.

La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha riesaminato le graduatorie

2020 relative ai contributi di cui al DPR 146/17 per le tv locali commerciali e comu-

nitarie e per le radio locali comunitarie e ha conseguentemente emanato le nuove

graduatorie.

Per quanto riguarda la graduatoria delle tv locali commerciali 2020, la Dgscerp ha

annullato, in autotutela, il decreto direttoriale 4 agosto 2021, rideterminando il pun-

teggio per n. 21 emittenti inserite nella graduatoria relativa ai contributi per le tv lo-

cali commerciali relativi all

anno 2020. Conseguentemente, la stessa Dgscerp del

Ministero ha emanato un nuovo decreto direttoriale in data 5 maggio 2022, con il

quale è stata approvata la nuova graduatoria definitiva con i relativi nuovi elenchi

degli importi (comprensivi dell

extragettito Rai) dei contributi da assegnare alle im-

prese televisive locali commerciali per l

annualità 2020.

Per ciò che concerne la graduatoria delle tv locali comunitarie, la Dgscerp

ha an-

nullato, in autotutela, il decreto direttoriale 8 giugno 2021, rideterminando il punteg-

gio per n. 2 emittenti inserite nella graduatoria relativa ai contributi per le tv locali

comunitarie relativi all

anno 2020. Conseguentemente, ha emanato un nuovo de-

creto direttoriale in data 3 maggio 2022, con il quale è stata approvata la nuova

graduatoria definitiva con il relativo nuovo elenco degli importi (comprensivi dell

tragettito Rai) dei contributi da assegnare alle imprese televisive locali comunitarie,

per l

annualità 2020.

Per quanto riguarda, inoltre, la graduatoria radio, la Dgscerp ha annullato il decreto

direttoriale 28 maggio 2021, escludendo una emittente dalla graduatoria relativa ai

contributi per le radio locali comunitarie relativi all

anno 2020, nella quale era stata

originariamente utilmente collocata, e ha rideterminato il punteggio per n. 12 emit-

tenti. Conseguentemente, ha emanato un nuovo decreto direttoriale in data 3 mag-

gio 2022, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria definitiva con il relati-

vo nuovo elenco degli importi (comprensivi dell

extragettito Rai) dei contributi da

assegnare alle imprese radiofoniche locali comunitarie, per l

annualità 2020.

Dovrebbe ora essere imminente la pubblicazione, da parte della Dgscerp del MiSe,

della revisione delle graduatorie 2020 anche per le radio commerciali.

Si attende, infine, la pubblicazione delle graduatorie definitive (per le tv locali com-

merciali e comunitarie e per le radio locali commerciali e comunitarie) relative

annualità 2021, prodromica alla liquidazione delle relative spettanze.

questo link

il nuovo decreto direttoriale, la graduatoria e il riparto dei contributi

per le tv locali commerciali per l

anno 2020.

questo link

il nuovo decreto direttoriale, la graduatoria e il riparto dei contributi

per le tv locali comunitarie per l

anno 2020.

questo link

il nuovo decreto direttoriale, la graduatoria e il riparto dei contributi

per le radio locali comunitarie per l

anno 2020.

pagina

TeleRadio

il periodico di

AERANTI

CORALLO

n. 9 del 6 maggio 2022

Sono attualmente in corso

le procedure relative ai bandi

FSMA e LCN per le ultime

cinque aree tecniche dove

deve essere ancora attuato il

rilascio della banda 700, che

avverrà dal 9 maggio al 30

giugno p.v. In particolare, la

Dgscerp del MiSe ha concluso

le procedure FSMA e LCN per

le A.T. 07 (Liguria) e 10

(Umbria). Per tali due aree

tecniche sono state quindi

pubblicate le graduatorie defi-

nitive dei FSMA che hanno

sottoscritto gli accordi com-

merciali con gli operatori di

rete nonché le graduatorie

definitive relative all

assegna-

zione delle numerazioni LCN

esito delle relative sedute

pubbliche. Devono, invece,

essere ancora concluse le

procedure FSMA e LCN per le

rimanenti Aree tecniche (09

Toscana; 12

Lazio; 14

Campania). Tutte le graduato-

rie relative alle procedure

FSMA e LCN, costantemente

aggiornate, sono pubblicate

nel sito www.aeranticorallo.it,

direttamente a

questo link

La raccolta pubblicitaria sul

mezzo Radio è in crescita nel

mese di marzo 2022, come

comunicato dall

osservatorio

Assoradio, coordinato

dalla società Reply. Il dato

positivo è pari a +6,6%. Il dato

progressivo relativo al primo

trimestre dell

anno si attesta

dunque al + 2,9%.

Assoradio evidenzia co-

me nel primo trimestre 2022

risultino favorevoli la maggio-

ranza degli indicatori tenuti in

considerazione per l

analisi

del mercato. In particolare,

risultano in crescita sia il trend

degli inserzionisti (+23%) sia

quello delle campagne pubbli-

citarie (+11%).

Lo scorso 27 aprile, nell

ambito di

una riunione convocata dalla Dgtcsi

Iscti del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico, con le emittenti televisive

(locali e nazionali), alla quale ha par-

tecipato anche AERANTI

CORALLO,

è stato illustrato il calendario di detta-

glio (nell

ambito della finestra tempo-

rale dal 1° maggio 2022 al 30 giugno

2022, definita dal DM 19 giugno 2019,

come modificato dal DM 30 luglio

2021), nonché le procedure per lo spe-

gnimento degli impianti nell

Area tecni-

ca n. 07 (Liguria), facente parte della

Area geografica n. 1B.

Tale calendario

di dettaglio è il seguente:

🔊 Listen to this