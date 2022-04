(AGENPARL) – mar 05 aprile 2022 TEDxUNICATT presenta UNCOVERED – Così è se vi pare

Il 10 aprile, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il nuovo evento TEDxUNICATT svela le maschere che nascondono la vera identità umana.

MILANO, 05 Aprile 2022 – TEDxUNICATT ritorna con il suo terzo evento, UNCOVERED – Così è se vi pare, realizzato dagli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Al centro dell’evento ci sarà il tema delle illusioni.

L’evento si terrà il 10 aprile 2022 in presenza dalle ore 10:00 alle 19:30. Dopo gli incontri da remoto di TIME 2.0 e Women, per la prima volta è prevista la partecipazione di spettatori dal vivo. Una scelta che il team accoglie con grande entusiasmo, dopo due anni di pandemia.

Cultural partner è il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, uno dei luoghi storici più suggestivi nel cuore di Milano, che ospita nei suoi spazi il progetto. Nato nel 1953, è oggi uno dei maggiori musei tecnico scientifici d’Europa e, attraverso le sue collezioni, propone un viaggio tra passato, presente e futuro.

Dieci menti brillanti saliranno sul palco per declinare il tema delle illusioni in dieci aree del sapere, scelte fra le discipline insegnate nell’Ateneo di Largo Gemelli: dall’economia alla medicina, passando dallo sport alle scienze politiche. A moderare gli speaker, un presentatore d’eccezione: Stefano Rapone, stand-up comedian, autore, personaggio televisivo e fumettista, noto anche per avere collaborato con Valerio Lundini nel programma “Una pezza di Lundini”.

Ispirandosi alla celebre frase pirandelliana “Così è, se vi pare”, il team di TEDxUNICATT ha voluto mettere in evidenza quanto la società odierna sia caratterizzata da forti illusioni e incoerenze, spesso causate dal nostro sforzo quotidiano di indossare maschere per legittimarci di fronte ai nostri interlocutori. Nasce quindi un dualismo tra l’immagine pubblica che mostriamo e una realtà più intima che ci identifica e ci rende unici, ma che nascondiamo per paura di non essere accettati. Con “Uncovered” è giunto il momento di rinunciare alla finzione, svestirsi delle apparenze e indagare la nostra vera identità, attraverso l’auto-smascheramento.

Per rendere l’esperienza più immersiva e coinvolgente, il programma prevede una mattinata di workshop interattivi, organizzati in collaborazione con il Museo. Nel pomeriggio avrà inizio la TEDx conference nell’Auditorium del Museo. L’Università Cattolica è main partner dell’evento e ha fornito supporto tecnico per la realizzazione del progetto. Non mancheranno performance inedite, nonché gadget personalizzati. L’evento è organizzato con il Patrocinio del Municipio 1.

GLI SPEAKER

AGROALIMENTARE: Sebastiano Grandi, professore di Brand Management e Shopper Marketing presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

PSICOLOGIA: Guendalina Graffigna, professoressa di Psicologia dei Consumi e della Salute presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

COMUNICAZIONE: Susanna di Pietra, interprete della lingua dei segni

ECONOMIA: Paolo Magnani, Coordinatore Area Wealth del Gruppo Credem

SPETTACOLO: Cecilia Vecchio, attrice e actor coach

SPORT: Giuliano Razzoli, sciatore alpino, medaglia d’oro ai XXI Giochi olimpici invernali

MEDICINA: Alessandro Olivi, professore di Neurochirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della scuola di specializzazione di Neurochirurgia UOC

SCIENZE: Luca Bignardi, fisico dei materiali e ricercatore presso l’Università di Trieste (Alumno Unicatt)

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: Mariangela Pira, giornalista di SkyTg24 (Alumna Unicatt)

TECHNOLOGY: Lena Jüngst, founder di air up

I PERFORMER

Tamara Garcevic, Illustratrice di emozioni, problemi e soluzioni

Christopher Castellini, Illusionista della mente

I WORKSHOP

Collezioni di studio: Visita guidata nei depositi del museo, contenenti collezioni non esposte, oggetti di studio e ricerca, strumenti scientifici. Il workshop è aperto a tutti i partecipanti dell’evento.

I partecipanti verranno divisi in turni, la durata della visita sarà di 45 minuti.

Digital Zone You & AI: Esperienza con intelligenza artificiale per visionare scenari di un futuro fatto di riconoscimento facciale, veicoli a guida autonoma, sorveglianza predittiva e miglioramento artificiale dell’aspetto fisico. La visita avrà una durata di 45 minuti.

Il Progetto è realizzato in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

10:00-12:00 | Workshop

12:30-14:00 | Break

14:30-19:00 | TEDx UNICATT: UNCOVERED

SCALETTA EVENTO*

14:00-14:30 | Kick-off

14:30-16:30 | Introduzione e prima sessione di talk

16:30-17:00 | Break

17:00-19:30 | Seconda sessione di talk

*la scaletta indicata potrebbe subire variazioni; eventuali aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati sul nostro sito.

I PARTNER DELL’EVENTO

L’evento TEDxUNICATT Uncovered è reso possibile anche grazie alle collaborazioni con:

Partner: Cambly, Gorillas, Dove, Fiorentini Alimentari, California Bakery, Poke Away, SoNatural!, 12Oz

Digital partner: MARKETERs, Rassegnally, Milano da Scrocco

CHI SIAMO

TED è un’organizzazione no-profit, nata con l’obiettivo di condividere “idee che meritano di essere diffuse”. Nata nel 1984, persegue questa mission tramite diverse iniziative e conferenze in cui si trova una grandissima varietà di argomenti, dalla scienza, al business, alle tematiche globali, in più di 117 lingue. L’evento principale è la Conferenza annuale a Vancouver, dove i maggiori protagonisti del “pensare” e del “fare” sono invitati a raccontare le loro idee in interventi di massimo 18 minuti. I video sono poi raccolti sulla piattaforma ted.com e messi a disposizione degli utenti e di tutti coloro che credono nel “ideas worth spreading”.

Nello spirito di condividere le “idee che meritano di essere diffuse”, TED ha creato il programma TEDx: una serie di eventi locali, legati alle comunità di specifiche aree, organizzati in modo indipendente in tutto il mondo, sotto licenza concessa da TED.

La mission di questo programma è far vivere localmente un’esperienza simile a quella che si vive partecipando a una conferenza TED, stimolando il dialogo e favorendo le relazioni all’interno del team organizzatore e tra i partecipanti.

Mossi da una forte passione per tutto ciò che è innovativo, Matteo Bonadies e Matteo Scalabrini hanno deciso di portare questo format all’interno dell’Università Cattolica nel 2019. Nasce così TEDxUNICATT, uno spazio aperto a giovani studenti e studentesse dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con interessi e background diversi, ma uniti da un obiettivo comune: realizzare eventi unici e stimolanti, collaborando con realtà e speaker che possano ispirare i nostri coetanei e diffondere la conoscenza. Nel marzo 2020 i due founder hanno passato il testimone a Martina Santagostino e Bianca Bartolomeo, che hanno guidato il team nella realizzazione di TEDxUNICATT Uncovered.

CONTATTI

TEDxUNICATT

Instagram: @tedxunicattLinkedIn: TEDx UNICATTYoutube: TEDx UNICATTPARTNER

Università Cattolica del Sacro Cuore

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

