GIANCANE CON TUTTOGIUSTOTOUR

Pesaro Città della Musica Unesco prosegue la sua ricca programmazione di musica dal vivo con Giancane, pronto a salire sul palco del Teatro Sperimentale sabato 14 maggio con TuttoGiustoTour concerto promosso nell’ambito di Playlist Pesaro, rassegna realizzata su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’AMAT, in collaborazione con Regione Marche e MiC e con il contributo di BPER Banca.

Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, nello spazio di due album soliti (Una vita al top, 2016, e Ansia e Disagio, 2017), ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca che ritroviamo in una scaletta che mescola sapientemente i due album. Le stesse caratteristiche si ritrovano nell’ultima fatica del cantautore romano, la colonna sonora della serie d’animazione Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, Strappati lungo i bordi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vinile giallo edizione limitata. Oltre all’omonima title track e sigla della serie, Giancane fa capolino anche in una decina di altri momenti della serie, in cui sue composizioni originali impreziosiscono tanto le parti di comedy quanto quelle più intense. Tra sonorità anni ’80, momenti funk o beatlesiani, composizioni al pianoforte, i brani di giancane contribuiscono a creare per la serie una narrazione fluida e interdipendente, fatta di musica e immagini.

Una vita al top è uscito alla fine del 2015, preceduto solamente da un EP, Carne, venduto in comodi vassoi in polistirolo da macelleria. È un album country-neomelodico, d’orientamento western, ricco di rime selvagge. Giancane, come un cowboy metropolitano, si aggira per le vie della città: la sua chitarra è carica a pallettoni country folk e rock’n’roll, che il cantautore usa senza pudore. Cambia outfit, Giancane, ma tiene con sé la consueta museruola, tanto amata e tanto odiata. Esaurita la prima tiratura, il 22 ottobre 2016 esce Una vita al Top Deluxe, che viene accolto con entusiasmo da critica e pubblico. Dopo l’uscita, un tour di oltre 150 date con numerosi sold-out. Il 4 maggio 2018 è uscito Ipocondria, il singolo di Giancane feat. Rancore, ultimo estratto da Ansia e Disagio. Anche il tour di presentazione di Ansia e Disagio conta oltre 100 date in tutta Italia. L’ultimo lavoro è la colonna sonora di Strappati Lungo i Bordi (Woodworm, distr. Universal Music)..

