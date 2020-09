TARI, PELONZI-BAGLIO (PD): AUMENTANO I COSTI MA SERVIZIO SEMPRE PIù INEFFICENTE

(AGENPARL) – Roma. 25 set 2020 – “Costo del servizio di raccolta, spazzatura e trattamento rifiuti, salito a 819 milioni di euro rispetto ai 786 dell’anno scorso. Un aumento incomprensibile se si prendono in considerazione i mesi passati di lockdown e la notizia comunicata oggi in commissione dall’assessore Lemmetti del risultato positivo della semestrale di Ama. La giunta, nonostante i fondi messi a disposizione dal governo per venire incontro alle famiglie e alle aziende che scontano le ripercussioni economiche dell’emergenza da Coronavirus, si trova a pagare il servizio 33 milioni in più. Quasi un 5% di aumento, con città più sporca, nessun piano industriale e l’azienda capitolina AMA in dissesto. I trasferimenti del governo, se non fossero aumentati i costi, sarebbero andati a diminuire di molto il peso della tari per i romani. Inoltre, sulla TARI vengono spalmati nei prossimi 4 anni circa 100 milioni di euro di crediti dichiarati inesigibili non dall’Agenzia delle entrate ma da Ama e avallati dal Campidoglio. Peraltro non è chiaro a quali bilanci aziendali facciano riferimento questi 100 milioni di crediti vantati da Ama considerando che dall’annualità 2017 l’azienda non approva bilanci.

Se poi quei crediti relativi al periodo 2003-2009 verranno riscossi saranno ascritti alle sopravvenienze in buona pace di chi oggi si vedrà rincari per la gestione dei rifiuti del tutto inspiegabili se rapportati all’attualità della qualità del servizio. Dopo le riduzioni della tassa dei rifiuti registrate con la precedente giunta di centrosinistra, la giunta Raggi al contrario si ritrova a fine consigliatura ad aumentare i costi del servizio per la gestione dei rifiuti e appesantire la tassa anche in concomitanza dei trasferimenti pervenuti dal governo per l’emergenza sanitaria. L’amministrazione guidata da Virginia Raggi lascerà in eredità, a chi la sostituirà dal prossimo mese di giugno, un macigno di proporzioni enormi tra TARI ed eccessivo indebitamento AMA. Ci preoccupa non poco la situazione di AMA da anni in attesa di approvare bilanci aziendali, a partire da quello del 2017, più volte annunciati dalla giunta e dalla sindaca ma ancora fermi in azienda.” Così in una nota il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera Dem Valeria Baglio.

