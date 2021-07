VIBO VALENTIA Di fatto, i carabinieri hanno verificato che dai mezzi in questione fuoriusciva un grosso quantitativo di percolato, materiale liquido altamente inquinante, che si riversava sul suolo. Ad aggravare la posizione dei due soggetti identificati e deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di deposito incontrollato di rifiuti liquidi su suolo in area vincolata paesaggisticamente, è stata la presenza, a circa 5 metri dalla fuoriuscita del percolato, del letto del torrente Furno, affluente del fiume Ancinale. Per questo e verificato che la fuoriuscita di materiale liquido non era, evidentemente, occasionale, i militari intervenuti hanno sequestrato i due camion compattatori ed il sito che dovrà essere successivamente bonificato. (News&Com)

