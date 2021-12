VIBO VALENTIA A soli pochi giorni dal grande convegno tenutosi a Pizzo e che ha riunito istituzioni, operatori del settore, associazioni e forze dell’ordine, rappresentante anche dai vertici regionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, intorno al tema ‘Mare pulito, un diritto, non un privilegio’, hanno avuto corso numerosi controlli anche nell’entroterra, da dove – ormai è una costante – giungono spesso le sostanze che finiscono per inquinare e deturpare uno dei tratti di costa più belli della nostra Penisola. In attesa di una completa rivisitazione del ciclo dello smaltimenti dei rifiuti, auspicata da tutti gli addetti ai lavori, non è rimasto inascoltato, dalle Forze dell’Ordine, l’appello lanciato dagli zoologi marini, chiamati a studiare a fondo le cause del fenomeno, grazie ad un protocollo fortemente voluto dal Procuratore Camillo Falvo e sottoscritto lo scorso 30 novembre dalla Procura di Vibo Valentia, in stretta cooperazione con quella di Lamezia Terme, guidata dal Procuratore Salvatore Maria Curcio. (News&Com)

