Aosta, venerdì 10 giugno 2022

Su scuole.vda.it, da lunedì 13, l’Avviso per le iniziative arricchimento offerta educativa

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate comunica che da lunedì 13 giugno 2022, sul sito delle scuole valdostane Webécole – http://www.scuole.vda.it/ – sarà pubblicato l’Avviso per la presentazione di iniziative di arricchimento dell’offerta educativa destinate ad alunni, studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, per l’anno scolastico 2022/2023.

L’Avviso per alunni e studenti raccoglie le proposte a titolo gratuito o con oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale e/o delle istituzioni scolastiche, da parte di Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, soggetti pubblici e privati, soggetti collettivi o individuali, enti pubblici e privati, enti ecclesiastici e religiosi, comitati e altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, istituti di istruzione e ricerca no profit, cooperative sociali che non hanno sottoscritto accordi di collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate.

Le attività possono riguardare laboratori didattici, spettacoli teatrali o cinematografici, mostre, esposizioni, conferenze, giornate di studi, visite di istruzione, al fine di incoraggiare approcci trasversali agli ambiti disciplinari e integrarsi in percorsi pluridisciplinari o interdisciplinari e saranno inserite nel Catalogo dell’offerta educativa 2022/2023, che i docenti potranno consultare on line per completare e arricchire la loro progettazione didattica.

Scadenza presentazione domande: 25 luglio 2022.

L’Avviso per i docenti è destinato a soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale scolastico che dispongono di un atto costitutivo e di uno statuto redatti per atto pubblico.

Le proposte devono rientrare nelle seguenti competenze:

1. Competenze di sistema (1.1 Autonomia didattico-organizzativa e valutazione di sistema; 1.2. valutazione degli apprendimenti; 1.3. Didattica per competenze e innovazione metodologica).

2. Competenze per il 21° secolo (2.1. Competenza alfabetica funzionale; 2.2. Competenza multilinguistica; 2.3. Competenza matematica; 2.4. Competenza nelle scienze sperimentali; 2.5. competenza digitale e nuovi ambienti di apprendimento; 2.6. Competenze trasversali e per l’orientamento; 2.7. Educazione degli adulti; 2.8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali).

3. Competenze per una scuola inclusiva (3.1. Integrazione, competenze in materia di cittadinanza e cittadinanza globale; 3.2. Inclusione e disabilità; 3.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile).

Le proposte, dopo validazione da parte di apposita commissione, saranno inserite nel “Catalogo dell’offerta formativa 2022/2023”, che i docenti potranno consultare al fine di arricchire il proprio bagaglio professionale.

Scadenza presentazione domande: 25 luglio 2022

