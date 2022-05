(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 SPRINT LAB PROGRAMMA DI FORMAZIONE INNOVATIVA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE

TRA OPPORTUNITÀ E SFIDE PER IL FUTURO

– 20 maggio Finale di Sprint School online

– 27 maggio in Fiera del Levante inizia l’Hackathon Copernicus per risolvere la sfida del Cambiamento Climatico

Continua con successo Sprint Lab, il programma di sviluppo dinamico mirato alla costruzione di un collegamento virtuoso e concreto tra imprese innovative, formazione e mondo del lavoro. Strutturato con percorsi formativi innovativi sviluppati secondo la regola del learning by doing. Ideato e ospitato da Impact Hub Bari, innovativo spazio di coworking nel cuore della Puglia, Sprint Lab è coordinato tramite un board di regia formato da aziende partner che hanno scelto di investire sull’incubazione delle competenze, dei talenti, e delle professionalità: Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia, e con il patrocinio del Comune di Bari.

Segnaliamo due prossimi appuntamenti con la Sprint School e l’Hackathon Copernicus.

Venerdì 20 maggio c’è la grande finale di Sprint School. Oltre 300 studenti delle classi di terzo, quarto e quinto superiore – in particolare degli istituti tecnologici De Viti De Marco di Triggiano e Valenzano; dell’istituto Tannoia di Corato; del liceo Cartesio di Triggiano; e dell’istituto Panetti – Pitagora di Bari -che negli ultimi tre messi hanno frequentato l’innovativo percorso di formazione per un totale di 30 ore si sfideranno presentando ad una giuria di esperti (imprenditori/imprenditrici, startupper, docenti universitari, Program Manager del nostro incubatore certificato Sprint Factory e giornalisti) la loro idea innovativa. Ogni scuola ha a disposizione 5 minuti per conquistare i giurati. Tra tutti i team ascoltati, ne verranno selezionati 6 che accederanno alla super finale pomeridiana in cui verranno selezionate 3 idee vincitrici che potranno accedere al percorso di pre-incubazione Startup Challenge Camp, per poter proseguire nello sviluppo della loro idea imprenditoriale.

Un’esperienza formativa unica che rimane nel cuore dei ragazzi che partecipano e dei loro docenti, nonché un segnale importante di quanto la scuola che decide di inserire il programma nel proprio percorso, abbracci i temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Sprint School è un percorso che aiuta gli studenti ad apprendere nuove competenze tecniche e trasversali per scoprire in cosa sono davvero bravi, grazie alla possibilità di sperimentare in un luogo sicuro e toccando con mano cosa significa realizzare un’idea di business.

Dal 27 al 29 maggio Sprint Lab e Planetek Italia per il quarto anno consecutivo presentano Hackathon Copernicus: tre giorni per creare innovative idee di business per risolvere la sfida del Cambiamento Climatico e diminuirne gli effetti sulle zone costiere, usando le immagini e i dati messi a disposizione dai satelliti del programma Copernicus dell’Unione Europea. Partendo da qui, sviluppatori di software, grafici, designer e giovani innovatori da tutte le parti d’Italia si incontreranno per sfidarsi nel realizzare applicazioni basate su dati e servizi dei satelliti Copernicus e lavoreranno con il supporto di coach esperti in sviluppo business e in GIS e Osservazione della Terra. L’hackathon è una metodologia di lavoro e approfondimento in grado di rafforzare le soft skills dei partecipanti e divenire un utile strumento di open innovation. L’evento torna finalmente a svolgersi in presenza, dopo la versione online sperimentata con la pandemia. Nell’ultimo weekend di maggio arriveranno 70 talenti da tutta Italia, iscritti alla competizione, e 18 coach da tutta Europa. Le idee verranno presentate davanti ad una giuria di professionisti in ambito aerospazio e business nel pomeriggio di domenica 29 maggio.

“Sprint Lab, al suo quinto anno di vita, è una scommessa vinta tra imprese e talenti locali in grado di rilanciare la Puglia nel sistema tecnologico e imprenditoriale italiano. Uno strumento su cui i privati continuano a investire per garantire una crescita del proprio territorio e la permanenza, o il ritorno, in Puglia delle menti migliori fino a pochi anni fa costrette ad andare via. Negli ultimi cinque anni con Sprint Lab si sono formati oltre 10mila giovani talenti, sono state raggiunte migliaia di aziende, enti, università e scuole superiori con le iniziative promosse dal percorso di formazione e sono stati oltre 150 gli eventi di formazione iniziati e conclusi con successo con oltre 200 persone tra freelance, ceo di aziende, professionisti, giornalisti e docenti che hanno rivestito il ruolo di mentor per i partecipanti alle diverse iniziative inserite nel programma”, spiega Diego Antonacci, founder di The Hub Bari e ideatore di Sprint

🔊 Listen to this