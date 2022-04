(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 SPORT: FI, HA RUOLO FONDAMENTALE PER COSTRUZIONE PACE

“Il legame tra sport e pace ha origini antiche. Lo sport è un grande strumento educativo, di inclusione sociale, e un veicolo di integrazione. In questo momento ha un ruolo importante: ha l’opportunità di trasferire il gioco di squadra, che tante volte aiuta a vincere”. Così Giusy Versace, deputata di Forza Italia responsabile dei Dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità del partito azzurro aprendo il convegno “Sport e pace”, che si è svolto questo pomeriggio presso la Sala del Cenacolo del Complesso Valdina della Camera dei deputati in occasione della “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”.

All’iniziativa, che ha visto la partecipazione di importanti voci istituzionali come il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e i contributi video del Presidente del Coni, Giovanni Malagò e del Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli, sono intervenuti diversi deputati di Forza Italia, oltre a giornalisti e rappresentanti del mondo dello sport italiano.

“Spero che possa esserci la pace quanto prima e che possa continuare a esserci lo sport”, ha detto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia e Presidente della Federnuoto. “Pandemia, crisi economica, crisi energetica, guerra: stiamo vivendo un momento complicato, ma lo sport può e deve fare la sua parte. Come Federazione Italiana Nuoto stiamo ospitando venti atlete di nuoto sincronizzato, medaglie olimpiche. Si stanno allenando con le nostre ragazze della Nazionale per i prossimi campionati europei che si terranno a Roma il prossimo agosto. Al centro natatorio di Lignano Sabbiadoro sono ospitate altre 28 persone, atleti e i loro famigliari. Noi presidenti facciamo quello che possiamo fare, sostenuti dalla volontà dei nostri tesserati, i nostri atleti. Questa è la forza dello sport”, ha concluso.

“Dal titolo dell’evento di oggi deriva un concetto: lo sport come leva per la pace, per tante progettualità concrete nella nostra società. Lo sport diventa il volano per raggiungere tanti altri obiettivi, di carattere sociale, economico”, ha sottolineato Alessandro Cattaneo, deputato e Coordinatore nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia. “Ho fatto tanti viaggi, e anche in posti del mondo complicati ho sempre notato come lo sport sia davvero un elemento unificante, un linguaggio universale”, ha aggiunto.

Una testimonianza importante è stata quella del deputato azzurro Ugo Cappellacci, che ha organizzato tre missioni al confine con l’Ucraina. “L’obiettivo era trarre in salvo dei bambini orfani, quindi ospiti di alcune case famiglia, che adesso sono al sicuro in Italia. Più di uno di questi bambini si è subito avvicinato allo sport, mi hanno inviato delle loro foto in tuta o con delle scarpette da calcio. È la dimostrazione di quanto lo sport sia davvero un linguaggio universale. È stato evidente quando, durante una sosta nel corso del viaggio verso l’Italia, è bastato dare un pallone a questi bambini per vederli finalmente sorridere, sembrava essere tornata la pace”.

“Lo sport rappresenta un momento di unione e aggregazione, aiuta a mettere da parte i problemi, anche se solo momentaneamente, perché induce a godersi i momenti più belli, gioiosi e divertenti della vita”, ha infine aggiunto Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente di Anci.

🔊 Listen to this