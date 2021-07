CATANZARO Una donna è stata investita da un’auto questa mattina alle 6 circa a Soverato, nel Catanzarese. Nonostante l’intervento dei soccorsi la donna S.P. è deceduta per le ferite riportate in seguito all’impatto con l’autovettura che l’ha travolta nei pressi del Palazzetto dello Sport, in via Amirante, nella cittadina jonica. (News&Com)

