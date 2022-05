(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 SOSTENIBILITÀ, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): AFFIDARE TRANSIZIONE AI COMUNI

“I Comuni, quali enti di governo più vicini ai cittadini, devono essere in grado di rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini. Tante famiglie, ma anche tanti giovani, oggi chiedono a gran voce che le amministrazioni siano (nel loro piccolo e per quanto possibile) attente alle principali questioni di sostenibilità. I Comuni devono essere i protagonisti di questa transizione, devono avere un ruolo attivo al fine di promuovere in tutti gli ambiti lo sviluppo sostenibile. Non solo come conseguenza della crisi energetica, ma anche per preservare le nostre terre e far sì che i nostri figli non debbano subire le conseguenze delle nostre scelte. Ogni Comune può fare tanto, con il vantaggio di non dover aspettare i tempi biblici richiesti per iniziative a livello centrale ed europeo. I Comuni devono essere i principali attori di questo processo”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

