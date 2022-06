Softball, Campionato Europeo Under 22: altre due vittorie per l’Italia

(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022 Italia Softball Under 22 chiude il secondo girone e apre il final round robin (quello tra le migliori 6, che dà l’accesso alla finale per l’oro) con due vittorie.

In mattinata gioca il settebello e regola facilmente l’Irlanda con un 10-0 al quarto inning che dimostra la solita potenza dell’attacco.

[LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/europeo-softball-u22-italia-cala-il-settebello)

In serata il calendario mette di fronte l’altra squadra che, finora, aveva solo vinto: l’Olanda. Le oranje, avendo un primo girone da 4 squadre erano arrivate a 6 vittorie e 0 sconfitte. La prima è arrivata proprio contro l’Italia: 4-0. Una prestazione formidabile per le azzurre, che hanno suonato un concerto all’unisono. Attacco, come sempre, potente, disciplinato e costruttivo, guidato da Alexia Lacatena che, da vera direttrice d’ochestra, ha chiuso con la standing ovation del pubblico e 12 strike-out.

[LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/europeo-u22-litalia-suona-il-violino-unottava-sopra-lolanda)

[TUTTI I RISULTATI, LE CLASSIFICHE E LE STATISTICHE](https://www.wbsceurope.org/en/events/2022-u-22-womens-softball-european-championship/schedule-and-results/box-score/99262)

[RIGUARDA ITALIA-OLANDA](https://www.youtube.com/watch?v=Uh02zPkCurg&feature=youtu.be)

Nelle foto allegate alcuni dei momenti chiave della partita. Nel nome del file situazione, protagoniste e credit fotografico

