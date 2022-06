(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 Comune di Rimini

> Sicurezza stradale: i controlli per guida in stato d’ebrezza fatti della Polizia Locale a Marina Centro nel fine settimana

> Altra notte di controlli per la sicurezza della circolazione stradale e la prevenzione degli incidenti a Rimini da parte delle pattuglie di Polizia Locale, che nel servizio notturno fra venerdì e sabato scorso – dall’una alle sette del mattino – hanno ritirato 7 patenti per guida in stato d’ebrezza.

> Ad operare sulla strada con un posto di controllo a Marina Centro, in Piazza Marvelli, sono state le donne e gli uomini in abiti civili della Squadra Giudiziaria che hanno fermato oltre 20 veicoli per il controllo dei documenti e per sottoporre i conducenti al test dell’etilometro.

> Sono state 7 in tutte le patenti di guida ritirate; sette casi in cui l’alcol test ha fatto registrare un valore sopra il limite consentito e quindi un alterazione dello stato psicofisico della capacità di concentrazione e dei riflessi, che per i conducenti di un veicolo non deve superare lo 0,5 grammi per litro. Fra questi nessun minorenne, per il quale il tasso consentito scende a zero in quanto per loro vige il divieto assoluto di bere alcolici, anche in minima quantità.

> Fra le violazioni contestate 4 sono quelle con un tasso alcolemico intorno al valore 1, ovvero doppio del valore consentito, 2 invece sono state le violazioni più alte in quanto hanno fatto registrare un valore quasi tre volte il limite consentito.

> Per tutti sono scattate le pesanti sanzioni, le sospensioni delle patenti, le decurtazioni dei punti e – avendo tutti un tasso superiore allo 0,8 – anche le denunce penali come prevede il Codice della Strada. E’ andata peggio invece al settimo conducente sanzionato che si è rifiutato di fare il test dell’etilometro, per lui, oltre alla sanzione e alla sospensione della patente, anche il sequestro dell’autovettura.

