(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 Sicurezza: Molteni, bene risorse per videosorveglianza, frutto impegno Salvini

“Piena soddisfazione per il decreto del Ministro dell’Interno che assegna a 416 comuni 27 milioni di euro per i progetti di videosorveglianza urbana. Si tratta di interventi fondamentali per migliorare la sicurezza nelle comunità locali e potenziare le politiche di prevenzione e controllo del territorio, di contrasto al crimine e di sostegno all’attività delle Forze di Polizia a ordinamento statale e locale”. Lo dichiara il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Grazie al decreto legge 14 del 2017 e al decreto sicurezza 1 del 2018 di Matteo Salvini, gli investimenti sulla videosorveglianza sono proseguiti negli anni, e proseguiranno anche quest’anno con altri 36 milioni stanziati, confermandosi un eccellente strumento di deterrenza e di rafforzamento delle politiche di sicurezza integrata, a beneficio dei sindaci, delle amministrazioni locali e dei cittadini”, conclude.

