(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 SFRUTTAMENTO E CAPORALATO. 19 MAGGIO PRESENTAZIONE IV Rapporto “L’Altro Diritto”/FLAI CGIL

Giovedì 19 maggio, ore 10.00, presso l’Università di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, Sala del Consiglio in Via Ostiense 161, si terrà la presentazione del IV Rapporto – Laboratorio “Altro Diritto”/FLAI- CGIL.

Dopo più di 5 anni dalla entrata in vigore della Legge 199 del 2016, le inchieste avviate ci consento di dire che la legge ha permesso a Magistratura e Forze dell’Ordine di contrastare più efficacemente il gravissimo fenomeno dello sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo dato emerge dal IV Rapporto del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo, messo a punto da “L’Altro Diritto”- Centro di Ricerca Interuniversitario con la FLAI- CGIL, coordinato da Chiara Stoppioni e Emilio Santoro.

Il documento raccoglie dati e notizie su oltre 400 inchieste di Procure di tutta l’Italia, inchieste che in questi anni sono in forte crescita in questi anni. Dal Rapporto emerge che sfruttamento e caporalato sono fenomeni sempre più diffusi anche al Nord, anche in settori diversi da quelli dell’agricoltura e che colpiscono lavoratori italiani, stranieri e minori.

Roma, 17 maggio

