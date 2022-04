(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 OGGI – INVITO A SOPRALLUOGO

Servizio di prossimità della polizia locale

Il sindaco Francesco Rucco, il consigliere delegato ai progetti nell’ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio e il comandante della polizia locale Massimo Parolin saranno oggi

giovedì 7 aprile

alle 12.15

in via Rossini

(davanti al supermercato Alì)

per presentare il nuovo servizio di prossimità della polizia locale.

