(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Il secondo turno di intergirone regala emozioni a non finire nel sabato diSerie A1 Softball: ilMia Office Blue Girls Pianorosconvolge i campioni in carica delPoderi dal Nespoli Forlìcon una doppietta carica di tensione. Emozioni a non finire anche aBollate, dove l’MKFfa sua la serie conRheaVendors Caronnocon no-hitter diVeronika Peckovain gara due, e Collecchio, dove unwalk-off grand slamdiKaylin Campbellregala al Bertazzoni Collecchio la doppietta sulleThunders. Non fa fatica l’Inox Team Saronno, vittorioso sulTaurus Donati Gomme Old Parma. L’Head Reborn Sestesesi porta a quota .500.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/a1sb-2105)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results)

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/stats/general/all)

Risultati 2^ giornata intergirone:

Mia Office Blue Girls Pianoro – Poderi dal Nespoli Forlì 5-1, 11-9

Bertazzoni Collecchio – Metalco Thunders Castelfranco 3-1, 5-3

Inox Team Saronno – Taurus Donati Gomme Old Parma 7-0 (5°), 6-2

Bussolengo 2.0 – Head Reborn Sestese 6-15 (5°), 6-11

MKF Bollate – Rheavendors Caronno 4-1, 2-1 (8°)

Classifiche:

Gir. A: MKF Bollate (13-1), .929; Inox Team Saronno (8-4), .667; Mia Office Blue Girls Pianoro (6-4), .600; Head Reborn Sestese (6-6), .500; Bertazzoni Collecchio (4-8), .333.

Gir. B: Poderi dal Nespoli Forlì (10-4), .714; RheaVendors Caronno (9-5), .643; Metalco Thunders Castellana (6-8), .429; Taurus-Donati Gomme Old Parma (4-8), .333; Banco di Sardegna Nuoro (2-10), .167; Bussolengo 2.0 (2-12), .143.

Nella foto una azione in seconda base durante gara uno tra MKF Bollate e RheaVendors Caronno. Credit: EzR-NADOC

