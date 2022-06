(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Nel pomeriggio di Serie A Baseball arrivano due vittorie in trasferta significative per Nettuno 1945 (a Parma) e Spirulina Becagli Grosseto (a Torino) che riscattano le sconfitte del giorno dopo così come il San Marino che con 10 punti al quinto inning vince gara 2 sul Camec Collecchio. Non si ferma invece la UnipolSai Bologna che batte 15 valide nel successo sull’Hort@ Godo. In serata le ultime partite del weekend della Poule Scudetto.

Riscatto per San Marino che nella prima partita in casa di giornata supera Camec Collecchio per [12-2](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98024). Partita equilibrata nella prima metà con i sammarinesi che passano al primo inning sul singolo di Jesus Ustariz e al quarto inning con la valida di Nathanael Batista con i lanci di Edoardo Acerbi che hanno tenuto in partita gli ospiti. Nel quinto attacco San Marino spicca il volo con 10 punti in una ripresa che ha visto 14 giocatori alternarsi nel box di battuta. Al doppio da due punti Lorenzo Morresi (2-3, 2RBI, 2 2B) che ha dato il via alle danze, si sono aggiunte le valide di Leonardo Ferrini, di Gabriel Lino (un singolo, un doppio e tre RBI nell’inning) e infine di Jesus Ustariz che ha fissato il parziale sul 12-0. Al di là di un quarto inning pericoloso in cui ha dovuto cancellare tre corridori in base, Gabriele Quattrini tiene a bada l’attacco avversario con 5 riprese, 4 valide subite e 4 strikeout per archiviare il suo sesto successo stagionale, mentre il Collecchio realizza due punti al settimo contro Rene Mazzocchi per chiudere definitivamente i conti sul 12-2.

Guidata dall’ottimo duo composto da Federico Pecci (4 riprese inviolate, 3 valide concesse, 4 basi su ball e 1 strikeout) e Andrea Pizziconi (3 inning, 1 punto subito) sul monte di lancio, il Nettuno 1945 stende il Parma Clima in gara 2 della serie per [7-1](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98025). Il monte di lancio concede 7 basi su ball e la difesa chiude con 4 errori per un Parma Clima che soffre sin dall’inizio. I nettunesi ne approfittano segnando in 5 delle 7 riprese giocate. I singoli da un punto di Draijer e Sellaroli nelle prime due riprese sbloccano il risultato, poi al terzo inning un errore del partente di casa Diego Fabiani apre le porte al forcing ospite che aggiunge altri 2 punti al conto sulla battuta in diamante di Nicola Garbella e la volata di sacrificio di Andrea Sellaroli, uno dei migliori tra i suoi con 2 valide e 2 RBI assieme a Freddy Noguera autore di 3 battute valide. Nettuno non si ferma e segna altri due punti tra quinto e sesto inning, mentre per il Parma l’unico cenno di reazione arriva dal fuoricampo di Manuel Joseph Timo che elimina lo 0 dal tabellone dei punti segnati per il Parma Clima, ma non può evitare che il Nettuno 1945 possa firmare la sua prima vittoria nella Poule Scudetto.

Mantiene l’imbattibilità la UnipolSai Bologna, alla quale bastano tre big inning per sbarazzarsi del Hort@ Godo in gara 2 col punteggio di [11-3](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98410). Al vantaggio dei godesi sulla valida di Giacomo Meriggi in apertura, i felsinei rispondono nel loro secondo attacco con tre valide, tra cui quella del 1-1 di Grimaudo, una volata di sacrificio di Paolini e l’errore difensivo del Godo che porta il parziale sul 3-1. La UnipolSai ipoteca il successo al quinto inning, riempiendo le basi contro il partente Matteo Galeotti (4.1IP, 6R, 4BB, 6K), il quale viene rimpiazzato da Alex Sabbadini, ma l’attacco ospite non fallisce l’occasione, segna il quarto punto sulla base su ball a basi piene di Grimaudo poi allunga grazie al singolo da 2 RBI di Ricardo Paolini e dalla valida da un punto di Kevin Josephina. Godo accorcia le distanze al sesto inning con due punti su un paio di valide e un errore difensivo ospite ma l’attacco risponde ancora al settimo con la terza valida di Josephina, la sac fly di Luis Gonzalez e il singolo da due punti di Francesco Fuzzi che, insieme alla chiusura in pedana di Alex Bassani (terzo pitcher della Fortitudo dopo Andretta e Crepaldi), concludono la contesa sul 11-3.

Si riscatta anche lo Spirulina Becagli Grosseto che sbanca il campo del Campidonico Torino in gara 2 per [5-3](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98409). In un’altra partita equilibrata, la squadra del manager Jairo Ramos ha concretizzato al terzo inning con il fuoricampo numero 2 in stagione, da tre punti, di Jose Herrera. Nelle riprese successive gli ospiti portano altre due volte corridori in posizione punto senza capitalizzare, mentre il Campidonico non va oltre un singolo di Carrera. 2 basi su ball, 2 colpiti e una palla mancata dal ricevitore torinese al sesto attacco consentono allo Spirulina Becagli di raggiungere il 5-0 che si rivelerà salvifico perchè Torino si riavvicina al sesto attacco con il singolo di Matteo Pascoli e il doppio da un punto di Peloro che sbloccano i locali e concludono la prestazione del lanciatore vincente Federico Cozzolino (5.1IP, 3R, 2BB, 3K), poi il doppio di Matteo Oldano ai danni del neo-entrato Junior Oberto accorcia sul 3-5, ma il lanciatore veterano del Grosseto non vacilla e ottiene le ultime 5 eliminazioni per completare la vittoria dei grossetani e pareggiare la serie.

[PROGRAMMA E RISULTATI DI SERIE A BASEBALL](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results)

POULE SCUDETTO, i risultati del sabato pomeriggio

Gir. A1: Parma Clima-Nettuno 1-7, San Marino-Camec Collecchio 12-2.

Classifica: Parma (4 vinte – 2 persa) .667; San Marino (5-3) .625; Collecchio (1-2), .333, Nettuno 1945 (1-4) .200.

Gir. B1: Hort@ Godo-UnipolSai Bologna 3-11, Campidonico Torino-Spirulina Becagli Grosseto 3-5.

Classifica: Bologna (5-0) 1.000; Grosseto (3-2) .600; Godo e Torino (1-4) .200.

Il programma del sabato sera

San Marino-Camec Collecchio (ore 20:00), Parma Clima-Nettuno (ore 20:30), Hort@ Godo-UnipolSai Bologna (ore 20:30, Campidonico Torino-Spirulina Becagli Grosseto (ore 20:30).

Nella foto di copertina di El Tambor Mayor, Mattia Mercuri (Nettuno) gira il doppio gioco in seconda base su Tommaso Battioni (Parma)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this