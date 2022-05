(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 SCUOLA. GLI STUDENTI LANCIANO IL CROWDFUNDING PER IL NUOVO MUSEO SCIENTIFICO MEUCCI

– L’Istituto Pacchiotti-Revel di Torino avvia la raccolta fondi con il progetto Donoscuola di Fondazione CRT. Obiettivo: dare una nuova “casa” alla ricca collezione della scuola, metterla a disposizione di studenti e cittadini, acquistare strumenti di realtà virtuale e aumentata.

– Il Museo Meucci entrerà a far parte della Rete dei Musei Scolastici di Torino

Foto al link (credits: Bruno Gallizzi): https://vcloud.ilger.com/cloud14/index.php/s/gSAx9rfLtDx5a5i

Una campagna di crowdfunding per far nascere il “Museo delle Scienze Meucci” e dare così una casa al ricchissimo patrimonio della scuola, affinché diventi patrimonio vivo degli studenti e della cittadinanza.

L’iniziativa “Il sentiero delle scienze: museo senza pareti” dell’I.C. Pacchiotti-Revel di Torino – ideata dal prof. Davide Camboni – è stata selezionata nell’ambito di “Donoscuola”, il progetto realizzato da Fondazione CRT, in collaborazione con CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà, per promuovere un percorso di formazione e affiancamento delle scuole piemontesi e valdostane sulla raccolta fondi, la cultura della donazione e della solidarietà.

Grazie alle donazioni si potranno sostenere i lavori di ristrutturazione e di allestimento dell’aula del museo – che ospiterà le collezioni paleontologiche, mineralogiche e numerosi apparecchi scientifici antichi della scuola – e l’acquisto delle apparecchiature di realtà virtuale e realtà aumentata (tra i quali 10 visori di realtà aumentata e i software per la modellazione virtuale) con cui verrà arricchita l’offerta formativa della scuola. Il progetto, insieme alla campagna, verranno presentati ufficialmente domani, 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei dell’ICOM.

“Contribuiamo a riportare la scuola al centro della comunità e a consolidare questo legame, oggi doppiamente importante per lo sviluppo dei territori dopo gli anni difficili della pandemia – affermano il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia e il Segretario Generale Massimo Lapucci – Con questa iniziativa pionieristica, il mondo della scuola potrà disporre di nuovi strumenti strategici di progettazione, promuovere sinergie con una pluralità di attori, valorizzare il proprio capitale umano con l’acquisizione di ulteriori competenze e perseguire gli obiettivi nel segno di una maggiore sostenibilità economica”.

Dopo una prima fase di formazione sul fundraising, che ha coinvolto ben 45 istituti, Donoscuola entra nel vivo con il lancio delle campagne di raccolta fondi delle dieci scuole vincitrici – tra le quali l’I.C. Pacchiotti Revel –, “guidate” da tutor speciali: gli ex Talenti per il Fundraising “diplomati” nei corsi di alta formazione della Fondazione CRT. A Torino “scende in campo” Pasquale Pellegrino.

Il Museo è inserito nel progetto “Vuoi costruire il tuo museo scolastico?” promosso dall’Ufficio Musei Scuola dell’Area Cultura-Archivio-Musei di Torino, diretto dalla dott.ssa Monica Sciaino, e di cui sono referenti per la scuola Franca Treccarichi e Francesca Ortolano. Ed entrerà così a far parte della Rete dei Musei Scolastici di Torino.

L’obiettivo è raccogliere 5.000 euro tramite la campagna di crowdfunding sulla piattaforma rete del Dono, ai quali si aggiungeranno 10.000 euro provenienti da donazioni di aziende e club service.

“Il progetto, altamente innovativo, si pone l’obiettivo di presentare il percorso evolutivo della scienza nel panorama storico attraverso il supporto della tecnologia. Il Museo scolastico Meucci diventerà un luogo di incontro aperto al territorio, un’importante occasione per utilizzare strategie didattiche laboratoriali e favorire lo sviluppo delle competenze digitali. Sarà un’immersione completa nel passato, ma anche un viaggio nel futuro “senza pareti”, sfruttando le potenzialità della realtà virtuale” dichiara la Dirigente Scolastica, Silvia Marianna Bollone.

È possibile sostenere il progetto con una donazione tramite carta di credito, paypal o bonifico bancario sulla piattaforma Rete del Dono, fino al 20 giugno. Tutti i fondi raccolti contribuiranno all’allestimento del Museo Scientifico Meucci.

Link rete del dono: https://www.retedeldono.it/it/museo-delle-scienze-meucci

Referente progetto: Davide Camboni

Relazioni Esterne e Comunicazione

W[fondazionecrt.it](http://www.fondazionecrt.it)

