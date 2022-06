(AGENPARL) – dom 12 giugno 2022 Scomparsa di Luciano Favaro. Nota del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro

In merito alla scomparsa di Luciano Favaro, presidente Union Boxe Mestre, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha rilasciato il seguente messaggio.

“Con Luciano Favaro se ne va un grande uomo di sport, che si è sempre distinto per la passione rivolta al movimento dei giovani atleti, fondamentale per la loro educazione e crescita umana.

Come presidente dell’Union Boxe di Mestre ha saputo essere un punto di riferimento per la pratica della “nobile arte” e le sue doti di leadership l’hanno contraddistinto anche nel mondo sindacale, dove ha dimostrato altruismo e attenzione verso gli ultimi, in ogni settore.

A moglie, figlie, nipote e a tutta la famiglia arrivino le più sentite condoglianze della Città di Venezia e mie personali. Grazie Luciano per il tuo generoso impegno a servizio della nostra comunità”.

Venezia, 22 giugno 2022

