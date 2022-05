(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 MAGIONENEWS

Agenzia quotidiana di informazione a cura

dell’Ufficio Stampa del Comune di Magione

Registrazione Tribunale di Perugia N.R.G. 1719/2013

www.comune.magione.pg.it

in redazione Luigina Miccio

Esposte nella mostra “La rivoluzione della fantasia. Rodari, Munari e gli altri tra punti e linee”

allestita negli spazi del Museo della pesca di San Feliciano

Dalla prestigiosa Università Sant’Orsola Benincasa di Napoli le

opere ispirate alle “macchine inutili” di Munari

Agli organizzatori il saluto online del rettore Lucio D’Alessandro

MAGIONE 4 maggio 2022 – Dal prestigioso istituto Sant’Orsola Benincasa di Napoli in cui

coesistono, unica istituzione europea, scuole superiori e numerose facoltà universitarie, sono

arrivate le opere realizzate dai ragazzi e dalle ragazze del liceo artistico, indirizzo designer,

ispirate alle “macchine inutili” di Bruno Munari. I lavori sono esposti nella mostra “La

rivoluzione della fantasia. Rodari, Munari e gli altri tra punti e linee” allestita negli spazi del

Museo della pesca e del lago Trasimeno a San Feliciano di Magione.

Per l’occasione il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio D’Alessandro, che svolge

anche il ruolo di dirigente scolastico dell’omonimo Istituto, ha inviato i suoi gentili saluti agli

organizzatori: Comune di Magione, Comunicareleditoria, Sistema Museo rimarcando

l’importanza della costruzione di rapporti di socialità per gli studenti al di fuori del loro gruppo,

di particolare importanza in un momento come questo.

Alla giornata inaugurale, in modalità online, è intervenuto anche il professore e architetto

Carmine Megna, docente di discipline geometriche e progettuali.

L’istituto si trova all’interno della cittadella monastica fondata alla fine del Cinquecento da Suor

Orsola Benincasa oggi patrimonio dell’umanità. Il prestigioso ateneo, arroccato sul fianco della

collina di Sant’Elmo, con le sue chiese, il suo giardino dei cinque continenti e i suoi tesori d’arte

è un luogo magico i cui giardini, come ha spiegato il rettore nel suo intervento, in questo

periodo sono abbelliti da splendide fioriture.

Link all’istituzione: https://www.unisob.na.it/

🔊 Listen to this