Santa Fiora, procedura ad evidenza pubblica per la gestione del Parco Sant'Antonio

Scadenza ore 12 del 31 maggio.

Il Comune di Santa Fiora tramite procedura ad evidenza pubblica intende procedere all’affidamento diretto della gestione del Parco Sant’Antonio.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12 del 31 maggio. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

La concessione che avrà una durata di 5 anni riguarda il Parco con tutte le strutture in esso presenti. Le principali attività di gestione consistono nella custodia del parco, la gestione degli ingressi, la manutenzione del verde e la pulizia di spazi e strutture. Nel parco il gestore potrà organizzare eventi e iniziative, proporre e realizzare infrastrutture di miglioramento per attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, come la realizzazione di bar o installare giochi.

Possono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica associazioni sportive, culturali e di promozione sociale, cooperative, ditte, società, consorzi. Al concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall’uso delle strutture e dalle attività svolte, come gli introiti del bar e dei biglietti degli spettacoli eventualmente organizzati. Al Comune dovrà essere versato dal gestore un canone annuo di 1000 euro. Il Comune verserà al gestore 3500 euro all’anno come contributo alla manutenzione del verde.

A questo link potete consultare l’avviso integrale con relativa documentazione https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=187&area=H

