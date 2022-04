(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Sanità, Lega ”Progetti Fuksas-Ance donati per Spallanzani-Latina, Zingaretti preferisce altro”

Roma, 15 Apr – ”Perché la Regione Lazio non ha preso in considerazione il progetto di ampliamento dell’Istituto Spallanzani, donato dall’architetto Massimiliano Fuksas nel bel mezzo della pandemia? Perché la Regione Lazio non ha ritenuto valido il progetto donato da Ance Latina, redatto dagli ordini professionali, per il nuovo ospedale di Latina? In entrambi i casi si è proceduto con altri iter. Come successo con il collasso del sistema rifiuti, infatti la giunta Zingaretti ha speso 12,6 milioni di euro per gli ammodernamenti dei termovalorizzatori di Lazio Ambiente, puntualmente chiusi poco dopo”. Lo dichiara Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, che aggiunge: “Ecco che, a fronte delle donazioni di progetti per strutture e ospedali funzionali alle esigenze dello Spallanzani e dell’Asl di Latina, questa amministrazione preferisce indire un concorso per una progettazione simile o è alla ricerca di professionisti per redigere lo studio di fattibilità. Che poi, giustamente, dovranno essere pagati. Con fondi che escono dalle tasche di chi vive in questa Regione, a partire dall’addizionale Irpef dello 0,50% legata al commissariamento della sanità e pagata dai contribuenti senza distinzione di fasce sociali. Questo è il modo del Pd di gestire il Lazio”, conclude Tripodi.

