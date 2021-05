COSENZA “Numerose sono state le nostre sollecitazioni per l’apertura di questa struttura di San Pietro in Amantea – sottolinea Guccione – dove l’Asp ha investito tra l’altro ingenti risorse per il ripristino funzionale della struttura. Anche il sindaco ha sollecitato più volte l’Asp di Cosenza e la Regione Calabria ma ad oggi non è stato fatto nessun passo in avanti”. “Ci aspettiamo ora che il commissario ad acta, Guido Longo – prosegue – e l’Asp di Cosenza facciano in modo che venga immediatamente bandita la gara per la gestione di questa importante struttura sociosanitaria. Non possiamo perdere altro tempo, sarebbe davvero paradossale che l’Asp di Cosenza dopo aver ristrutturato la struttura per adibirla a centro minori non riesca a concludere l’iter amministrativo e burocratico per renderla operativa”. “Si eviterebbe così – conclude Guccione – un danno a tanti minori che vengono mandati fuori regione per mancanza di posti letto, con un notevole aggravio dell’emigrazione sanitaria passiva”. (News&Com)

