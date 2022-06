(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 RSU Kraft-Heinz, la Uila supera il 50% dei consensi alla Plasmon di Latina Dichiarazione del segretario nazionale della Uila-Uil, Giorgio Carra

La Uila vince, con il 52% dei consensi ottenuti, le elezioni per il rinnovo delle RSU e si conferma primo sindacato nello stabilimento Kraft Heinz di Latina, dove da oltre 100 anni si producono i famosi prodotti a marchio Plasmon.

Ne dà notizia il segretario nazionale della Uila-Uil, Giorgio Carra, che esprime grande soddisfazione e ringrazia, a nome di tutta la segreteria, i lavoratori che hanno voluto, con questo voto, rinnovare la loro fiducia alla Uila, riconoscendo in essa e nei suoi delegati l’impegno e il lavoro profuso durante questi anni.

Alle elezioni hanno partecipato 247 lavoratori su 274 aventi diritto; la Uila ha ottenuto 129 voti, eleggendo 3 Rsu su 6 (le altre sono andate 2 alla Flai e 1 alla Fai). Rispetto alle precedenti elezioni, dove furono eletti 9 delegati (di cui 4 Uila) in quanto c’erano 50 dipendenti in più, la Uila ha ottenuto 14 voti in più, superando il 50% dei consensi. Tra le Rsu elette dalla Uila anche Giovanni Fichera, storico delegato in azienda che è stato anche il candidato più votato in assoluto. Da sottolineare come il primo delegato Uila non eletto, Giorgio Tammetta, abbia ottenuto più voti degli eletti delle altre sigle sindacali.

“Ringraziamo tutti i candidati” dichiara Carra “per l’ottimo lavoro svolto e siamo certi che anche i non eletti continueranno a garantire il loro impegno all’interno dello stabilimento per supportare le nuove Rsu nel quotidiano lavoro di ascolto delle necessità dei lavoratori, contribuendo a consolidare questo grande risultato”.

