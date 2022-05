(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 «L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto».

Il 9 maggio 1950 di fatto con queste parole il ministro degli esteri francese Robert Schuman, all’indomani della fine di una sanguinosa guerra che vedeva coinvolti stati confinanti, descriveva la nascita di quella che oggi è l’Unione Europea. Un percorso che non sempre è stato facile, talvolta messo in pericolo da spinte nazionaliste e sovraniste, ma che per 70 anni ci ha garantito la pace. Continuiamo a lavorare perché l’Europa sia sempre più la nostra casa, per un’UE più forte, coesa, protagonista di fronte alle sfide dei nostri tempi, a cominciare dalla guerra in Ucraina.

Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato in occasione dell’ “Europe day”.

🔊 Listen to this