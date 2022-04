(AGENPARL) – lun 18 aprile 2022 18 aprile- Il 18 aprile del 1951, sei paesi coraggiosi, che si erano combattuti duramente fino a pochi anni prima, firmano la nascita della CECA, la comunità dell’acciaio e del carbone.

Lo scopo non era solo governare produzione e limitare dazi per due specifici prodotti, ma costruire condizioni per pace e condivisione di futuro. Tra questi sei Paesi c’era l’Italia, che teoricamente poco aveva a che fare con i ricchi giacimenti di carbone collocato soprattutto al confine tra gli altri 5 stati, ma che grazie all’intuizione di De Gasperi, scelse la via di essere protagonista della crescita comune in Europa e della condivisione dei destini. Una scelta che ha determinato il nostro futuro, la prosperità e la fortuna del nostro Paese, la rapida ricostruzione dell’Italia dopo la guerra ed il suo ruolo di protagonista di cui ancora oggi beneficiamo.

Così sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato

