(AGENPARL) – Roma, 30 lug 2021 – “Oggi pomeriggio ho incontrato le associazioni animaliste per parlare delle criticità legate ai nostri amici a quattro zampe e non solo. Uno degli impegni su cui lavorerò sarà quello di potenziare l’ufficio competente per il benessere degli animali e ripristinare la figura del delegato alle politiche animali. Un punto di riferimento per le associazioni e per i cittadini”. Lo afferma il candidato sindaco Enrico Michetti a margine dell’incontro con le associazioni animaliste.

