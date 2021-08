COSENZA “Voglio comunicarvi che dopo giorni di lunghe e tirate discussioni, su specifica richiesta di Luigi de Magistris Presidente per la Calabria, ho deciso di ritirare la mia candidatura alle prossime elezioni regionali”. Giuseppe Giudiceandrea, ex consigliere regionale dei Democratici e progressisti nella legislatura che ha visto la presidenza di Mario Oliverio, affida ai social un messaggio di ‘addio’ alla discesa in campo in prima fila per l’ex pm di Catanzaro e specifica che sarà comunque al suo fianco. Giudiceandrea addebita il passo indietro all’ “evidente messe di consensi che si stava creando intorno” alla propria figura. Fatto che avrebbe “creato non pochi intoppi nella formazione delle liste e ciò non poteva che condurci a ragionare sull’opportunità di una mia “messa a disposizione del progetto” in altri termini e con altre finalità che non fossero quella dell’elezione”. L’ex consigliere, dunque, avrebbe fagocitato il consenso di altri candidati. E così sceglie di ritirarsi per rendere più “equa” la competizione nelle liste. (News&Com)

