CATANZARO “Le informazioni circolate in queste ore sugli organi di stampa circa la mia candidatura a Presidente della Regione Calabria sono prive di fondamento”. Lo afferma in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “La proposta di candidatura non nasce, come letto in alcuni articoli – aggiunge – da una riunione interna con gli altri eletti del Movimento 5 stelle in Calabria, né è stato posto un aut aut al Partito democratico sulla mia figura come precondizione per il mantenimento della coalizione. Il confronto per individuare la migliore soluzione per la candidatura a Presidente è ancora in corso, ma questa fase non può incentrarsi esclusivamente sulla ricerca di un nome: occorre riprendere un confronto schietto e aperto sul progetto politico, per ricostruire quello che anni di mala politica hanno distrutto ed edificare la Calabria di domani mettendo a frutto le tantissime risorse che presto arriveranno per la ripartenza, coinvolgendo tutte le forze progressiste e riformiste, politiche e civiche, che si rivedano in tali obiettivi, in modo da partecipare al prossimo appuntamento elettorale con forza, compattezza, maturità e senso di responsabilità”. (News&Com)

