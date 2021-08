(AGENPARL) – Roma, 17 ago 2021 – Da oggi decine di deputati, senatori e consiglieri regionali della Lega sono al lavoro in via Bellerio a Milano: stanno controllando i moduli di raccolta firme per i referendum sulla Giustizia. Obiettivo: verificarne la correttezza.

I referendum, promossi da Lega e Partito radicale, hanno già superato le 500mila adesioni ma l’obiettivo è raddoppiarle nelle prossime settimane. Anche per questo, non si fermano il tour di Matteo Salvini né la mobilitazione con i gazebo organizzati dal partito in tutta Italia e in particolare nelle località turistiche.

