28 aprile 2022

Prossimi interventi programmati sul Verde pubblico cittadino

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari nel corso delle prossime settimane effettuerà svariati interventi sul verde pubblico cittadino.

Tra questi la messa a dimora delle palme di sostituzione presso il Lazzaretto e l’Arena Grandi Eventi, la posa di arbusti per abbellimento aiuole in Via Cettigne, la fornitura di piante fiorite presso Palazzo Bacaredda, il completamento dei lavori di zappettatura delle aiuole cittadine.

Si procederà inoltre allo svuotamento e riparazione e/o sostituzione delle reti antivolatile in Piazza Yenne e Via Cino da Pistoia, con intervento di contenimento dei rami più sporgenti, la potatura di contenimento di due alberi di Ficus in Viale Merello, per interferenze con gli appartamenti, e il contenimento di una piccola palma in Viale Regina Elena, fronte Unione Sarda, che interferisce con la lettura della palina informazioni del CTM.

Infine si procederà al contenimento di una Bougainvillea sporgente sul marciapiede e dimorante all’interno di una struttura comunale dismessa in Via Sauro.

