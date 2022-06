Prezzi elettricità e gas, audizione Cassa servizi energetici e ambientali – Oggi alle 18.15 diretta webtv

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Camera dei Deputati

15 giugno 2022

Prezzi elettricità e gas, audizione Cassa servizi energetici e ambientali

Oggi alle 18.15 diretta webtvOggi, mercoledì 15 giugno, alle ore 18.15, la Commissione Attività produttive della Camera svolge, in videoconferenza, l’audizione di rappresentanti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) sui dati relativi all’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

