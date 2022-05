(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Politiche abitative, domani l’assessore Falcone in visita a Giarre

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, venerdì 6 maggio, alle ore 10, sarà in visita al cantiere Iacp di via Trieste a Giarre, nel Catanese. Saranno presenti il presidente dell’Iacp di Acireale, Mauro Scaccianoce, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i parlamentari del territorio. L’esponente del governo Musumeci farà il punto sui lavori, riavviati dalla Regione grazie a uno stanziamento di oltre 7 milioni di euro, per la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale pubblica in un immobile incompiuto da oltre trent’anni.

